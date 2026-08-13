¡Eso fue de una! Así fue la captura de los dos ‘pillos’ que asesinaron a guarda del Inpec en Itagüí

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Resumen: Mediante la activación de un 'plan candado' y el monitoreo continuo de las cámaras de seguridad, la Policía Nacional capturó en Itagüí a dos hombres de 19 y 32 años señalados de asesinar al funcionario del INPEC Wilber Martínez cerca de la cárcel La Paz. Los sospechosos fueron interceptados a bordo de un vehículo de servicio público en el que intentaban huir del barrio San Francisco, y al interior del automotor las autoridades hallaron e incautaron un arma de fuego dotada con supresor de sonido. Tanto los detenidos como las pruebas incautadas quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación para su respectiva judicialización.

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En una rápida y coordinada reacción operativa, la Policía Nacional logró la captura en flagrancia de dos hombres, de 19 y 32 años, acusados del homicidio de Wilber Martínez, funcionario del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario- INPEC -. El crimen se registró en el barrio San Francisco, en inmediaciones del centro penitenciario La Paz, en el municipio de Itagüí.

La detención de los sospechosos se dio gracias al monitoreo en tiempo real de las cámaras de seguridad y al despliegue de las patrullas en zona tras la activación de un «plan candado».

Interceptación en tiempo real

El hecho se desencadenó luego de que la víctima fuera hallada sin vida con una lesión provocada por impacto de arma de fuego. Tan pronto como la central de radio 123 recibió el reporte de la emergencia, las autoridades activaron los protocolos de persecución.

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La articulación clave entre los operadores de la red de cámaras de vigilancia y las patrullas en calle permitió ubicar el vehículo de servicio público en el que los presuntos agresores pretendían huir de la escena del crimen.

Armamento incautado y proceso judicial

Tras interceptar el automotor, los uniformados procedieron a la captura de los dos ocupantes y a la inspección detallada del vehículo, logrando la incautación de evidencia determinante:

Un arma de fuego empleada presuntamente en el ataque.

Un supresor de sonido (silenciador) hallado oculto al interior del automóvil.

“La Policía Nacional continuará desplegando todas sus capacidades investigativas y operativas, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, con el propósito de esclarecer totalmente los hechos”, indicaron fuentes oficiales.

Tanto los capturados como el vehículo, el arma y el silenciador fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para dar inicio al respectivo proceso de judicialización.

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