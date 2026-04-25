¡Susto en hospital! Emergencia por incendio obligó evacuación en Chapinero

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Resumen: Conato de incendio en edificio cercano al Hospital Militar en Chapinero no deja heridos y fue controlado por bomberos.

Un conato de incendio generó momentos de tensión en la mañana de este sábado 25 de abril en el norte de Bogotá, luego de que se reportara una emergencia en una edificación del Hospital Militar, ubicado en la localidad de Chapinero.

De acuerdo con el reporte entregado por las autoridades, unidades del Cuerpo de Bomberos de Bogotá acudieron al lugar desde distintas estaciones para atender el incidente.

La operación fue reforzada con equipos especializados, incluyendo personal de rescate técnico y herramientas tecnológicas que permitieron evaluar el comportamiento de la emergencia en tiempo real.

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Como medida preventiva, se ordenó la evacuación de una parte del hospital, con el objetivo de proteger a quienes se encontraban en el lugar y facilitar las labores de control.

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Las autoridades confirmaron que se trató de un conato, es decir, un evento de menor magnitud que no se extendió a otras áreas del inmueble.

A esta hora, los equipos de emergencia continúan en la zona realizando labores de verificación para descartar riesgos adicionales y evitar posibles reactivaciones del fuego. Asimismo, se adelantan investigaciones para determinar las causas que originaron la emergencia.

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