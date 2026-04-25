¿Va a apoyar entonces a Cepeda? Senador Andrés Guerra dice que no apoyará a Abelardo en segunda vuelta

Resumen: El senador del Centro Democrático, Andrés Guerra, ha evidenciado una profunda grieta en la derecha colombiana al advertir públicamente que no apoyará a Abelardo de la Espriella en una eventual segunda vuelta presidencial. La tajante declaración surgió tras la publicación de un comentario ofensivo por parte de una seguidora del abogado, quien atacó con insultos al "Palomismo", sector afín a la senadora Paloma Valencia. Esta postura de Guerra plantea un escenario político sin precedentes, pues de llegar a darse un enfrentamiento definitivo en las urnas contra un candidato de izquierda como Iván Cepeda, el rechazo a sumar sus votos a la campaña de De la Espriella terminaría beneficiando indirectamente a sus rivales políticos, demostrando el alto costo que el "fuego amigo" y la división interna pueden tener para su partido.

A través de sus redes sociales, el senador del Centro Democrático Andrés Guerra dejó clara su postura de distanciamiento total frente a la figura del abogado Abelardo de la Espriella, marcando un quiebre significativo en las alianzas naturales de su sector político.

Con un mensaje directo y sin matices, Guerra sentenció: “Así no es….. Conmigo no cuenten en segunda vuelta si ganan. Ni más faltaba”. Esta declaración notifica oficialmente a su electorado y a las directivas de su partido que su lealtad institucional no se extenderá hacia el proyecto político de De la Espriella, sin importar lo que esté en juego.

La paradoja electoral: ¿Un guiño indirecto a la izquierda?

Esta rebelión interna trasciende el simple disgusto personal y plantea un escenario político lleno de ironías. Expertos y analistas electorales advierten que la tajante negativa de Guerra tiene profundas implicaciones matemáticas. Si el escenario de una segunda vuelta presidencial llegara a enfrentar a Abelardo de la Espriella contra un candidato fuerte de la izquierda, como el senador Iván Cepeda, la postura de Guerra terminaría favoreciendo directamente a sus antípodas ideológicas.

En la práctica de la contienda electoral, restarle votos, maquinaria y apoyos estructurales al candidato de la derecha en un escenario de alta polarización significa allanar el camino para el triunfo del sector progresista. El hecho de que un senador formado en las entrañas del Centro Democrático prefiera marginarse, promover el voto en blanco o abstenerse, antes que depositar su confianza en De la Espriella, evidencia una fractura profunda.

La decisión de Guerra demuestra que, para un sector del partido, el rechazo hacia las formas y la figura del abogado supera incluso el imperativo de atajar el avance de la izquierda. Queda por ver cómo manejará el Centro Democrático este nivel de disidencia pública y si la postura de Guerra generará un efecto dominó entre otros congresistas que compartan su reticencia frente a la candidatura de De la Espriella.

¿Va a apoyar entonces a Cepeda? Senador Andrés Guerra dice que no apoyará a Abelardo en segunda vuelta