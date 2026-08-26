Resumen: Una emergencia se registró en el barrio La Gabriela, en Bello, luego de que una quema de madera y basura que se encontraban sobre la vía se saliera de control. Las llamas se extendieron hasta quedar cerca de un poste de energía, cables y un transformador, generando riesgo en la zona. Bomberos de Bello acudieron al lugar para controlar el incendio y evitar que continuara avanzando.

¡Incendio encendió las alarmas en Bello! Las llamas llegaron cerca de cables y un transformador

Una emergencia se registró en el barrio La Gabriela, en Bello, donde un incendio requirió la intervención del Cuerpo de Bomberos debido a la cercanía de las llamas con elementos de la infraestructura eléctrica del sector.

Según la información conocida, el fuego se habría iniciado luego de que varias personas prendieran fuego a madera y basura que se encontraban sobre la vía. La quema habría terminado saliéndose de control, provocando que las llamas se extendieran por el material que permanecía en el lugar.

La situación generó mayor riesgo por la proximidad del incendio a un poste de energía, cables y un transformador, elementos que quedaron expuestos a las llamas.

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Bomberos de Bello acudieron al sitio para realizar las labores correspondientes y controlar la emergencia. La presencia del fuego cerca de estos componentes eléctricos representaba un riesgo para la infraestructura y para las personas que pudieran encontrarse en las inmediaciones.

El caso evidencia el peligro que pueden generar las quemas realizadas en espacios públicos, especialmente cuando se llevan a cabo cerca de redes eléctricas. Si las llamas se extienden, pueden alcanzar elementos que requieren un manejo especializado y aumentar el riesgo en la zona.

Ante este tipo de situaciones, se recomienda a la ciudadanía mantenerse alejada del área afectada y evitar acercarse a cables, postes o transformadores que estén próximos al fuego. Cuando existe presencia de infraestructura eléctrica, la emergencia debe ser atendida por personal capacitado.