Resumen: El incendio en Rionegro afecta una planta de reciclaje en La Laja, deja cuatro viviendas inhabilitadas, 10 personas afectadas por humo y cuatro mascotas rescatadas.

¡Rionegro en alerta! Incendio en planta de reciclaje ya deja casas evacuadas y personas afectadas por el humo

Un incendio en Rionegro que se registra desde la noche del pasado 4 de septiembre en una empresa dedicada al reciclaje, mantiene la atención de organismos de socorro en la vereda La Laja. La emergencia ha generado una extensa columna de humo visible desde diferentes sectores del municipio y otras zonas del Oriente antioqueño.

De acuerdo con el balance entregado por la Alcaldía de Rionegro, 63 personas participan en las labores para controlar las llamas. Además, 10 personas han resultado afectadas por el humo, mientras cuatro mascotas fueron rescatadas durante la emergencia.

El fuego se presenta en una bodega donde se almacenaban grandes cantidades de plástico y llantas, materiales que han complicado las labores de control y podrían prolongar la atención de la emergencia hasta por tres días.

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Las autoridades también reportaron afectaciones en cuatro viviendas, que quedaron inhabilitadas por las llamas. Según la información entregada por el alcalde Jorge Humberto Rivas, algunas casas fueron consumidas completamente por el fuego. Hasta el momento no se reportan personas afectadas de gravedad y todavía no se ha establecido qué originó la conflagración.

Los bomberos de Rionegro trabajan con el respaldo de organismos de socorro de Marinilla y La Ceja. A las labores se han sumado más de 100 especialistas y miembros de diferentes entidades del Oriente antioqueño, según el reporte entregado sobre la emergencia.

Como parte de la respuesta, se desplegó espuma química especializada desde el Aeropuerto José María Córdova. También se adelantan acciones de reubicación y asistencia técnica para las personas afectadas.

Mientras continúan las labores de los organismos de socorro, el incendio en Rionegro permanece en desarrollo y las autoridades mantienen el seguimiento de la situación en la zona.

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