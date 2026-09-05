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    ¡Cayeron dos sujetos en Betania! Los pillaron con droga, munición y una escopeta

    Las autoridades investigan su presunta relación con una estructura criminal y actividades de expendio de drogas.

    Publicado por: Melissa Noreña

    ¡Cayeron dos sujetos en Betania! Los pillaron con droga, munición y una escopeta

    Resumen: Dos hombres fueron capturados en Betania, Antioquia, durante un operativo en zona rural donde también fueron incautados un arma de fuego, munición y más de 120 gramos de estupefacientes.

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    Dos hombres fueron capturados en flagrancia durante un procedimiento adelantado por las autoridades en zona rural de Betania, Antioquia.

    Los detenidos serían presuntos integrantes de una estructura criminal y estarían relacionados con actividades de expendio de drogas en esta jurisdicción.

    El operativo fue realizado por la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN) de la Policía Nacional en Antioquia, en coordinación con la Unidad Básica de Investigación Criminal de Andes y el Ejército Nacional, como parte de las labores de investigación y control desarrolladas en el municipio.

    De acuerdo con la información recopilada durante el proceso investigativo, los dos hombres estarían vinculados con actividades relacionadas con la comercialización local de sustancias ilícitas. Durante el procedimiento, los uniformados encontraron elementos que, según las autoridades, estarían relacionados con estas actividades.

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    Entre lo incautado se encuentra un arma de fuego tipo escopeta, cuatro cartuchos para la misma, 89 gramos de marihuana y 38 gramos de base de coca.

    Las autoridades señalaron que este resultado representa una afectación a las actividades de expendio de drogas ilícitas en la zona rural de Betania.

    Los capturados fueron señalados por los delitos de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, además de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

    La Policía Nacional en Antioquia indicó que continuará adelantando acciones de investigación criminal, prevención y control junto con las demás autoridades, con el objetivo de afectar las rentas provenientes de actividades ilícitas y fortalecer la seguridad en los municipios del Suroeste antioqueño.

    Finalmente, los capturados, junto con los elementos incautados, quedaron a disposición de la autoridad competente para continuar con el proceso judicial.

    ¡Cayeron dos sujetos en Betania! Los pillaron con droga, munición y una escopeta

    Foto de cortesía.

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    Foto de cortesía.

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