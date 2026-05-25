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Resumen: Un incendio en un parqueadero de una escuela de conducción en el sector Los Alpes-Mirador, en Bello, dejó seis vehículos afectados durante la madrugada. Tres automotores fueron totalmente consumidos por las llamas y otros tres sufrieron daños parciales. Una persona fue atendida por inhalación de humo y las autoridades investigan las causas de la emergencia.

Incendio en parqueadero de escuela de conducción en Bello deja seis vehículos afectados

Un incendio estructural registrado en horas de la madrugada en el municipio de Bello generó afectaciones en varios vehículos que se encontraban estacionados dentro del parqueadero de una escuela de conducción ubicada en el sector Los Alpes-Mirador.

La emergencia se presentó en la carrera 54 con calle 67-69, donde, por causas que aún están siendo investigadas, se habría originado el fuego en uno de los automotores. A partir de ese punto, las llamas se extendieron rápidamente dentro del parqueadero conocido como La Casona.

Fuego se propagó dentro del parqueadero

De acuerdo con el reporte preliminar de las autoridades de emergencia, la conflagración terminó afectando un total de seis vehículos que se encontraban en el lugar al momento del incidente.

Tres de estos automotores quedaron completamente incinerados, mientras que los otros tres sufrieron daños parciales debido a la intensidad del fuego y la exposición a altas temperaturas.

#Bello | Un incendio estructural en la madrugada afectó el parqueadero de una escuela de conducción en el sector Los Alpes. Seis vehículos resultaron afectados. Una persona fue atendida por inhalación de humo. Las causas son materia de investigación. 📽️: Denuncias Antioquia pic.twitter.com/xISdDkBAyS — Caracol Radio Medellín (@CaracolMedellin) May 25, 2026

La situación generó alarma entre la comunidad del sector, que reportó la presencia de humo y llamas visibles en los primeros minutos de la mañana.

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Atención de los organismos de emergencia

Al sitio acudieron unidades del cuerpo de Bomberos Bello, quienes realizaron labores de control y extinción para evitar que el incendio se extendiera hacia otras áreas del establecimiento o hacia edificaciones cercanas.

Gracias a la rápida intervención, la emergencia fue controlada sin que se registraran afectaciones estructurales adicionales en el entorno.

Durante la atención del caso, una persona fue valorada por personal médico tras presentar inhalación de humo. Sin embargo, no requirió traslado a un centro asistencial y fue dada de alta en el lugar.

Investigación en curso

Las autoridades adelantan la inspección técnica del sitio para establecer el origen del incendio y determinar las causas exactas que desencadenaron la emergencia.

Por ahora, no se descarta ninguna hipótesis mientras avanzan las labores de verificación en este punto del norte del Valle de Aburrá.