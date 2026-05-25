Resumen: La Policía capturó en Medellín y Bello a cuatro **joyitas** acusadas de violar a sus parejas, abusar de menores en clases de natación y vender estupefacientes.

Capturaron a cuatro joyitas por abusos y maltrato intrafamiliar en Medellín y Bello

En las últimas horas, la unidad básica de investigación criminal SEPRO-MEVAL, en una acción articulada con la Fiscalía General de la Nación, logró la captura de cuatro personas por delitos de violencia. Los detenidos están acusados de aberrantes conductas que van desde el acceso carnal violento y la violencia intrafamiliar agravada, hasta los actos sexuales abusivos contra menores de edad y la instrumentalización de adolescentes para el microtráfico.

Los operativos simultáneos se concentraron en sectores residenciales y comerciales de los barrios La Candelaria, Veracruz y Panamericano.

El primer caso involucra a un sujeto de 25 años que sometió a su expareja a años de tortura psicológica y física; según el expediente, el pasado mes de febrero de 2026, este hombre irrumpió con un arma de fuego en la vivienda de la víctima para golpearla y abusar de ella.

Asimismo, la Policía detuvo a un instructor de natación de 52 años que aprovechaba su rol para abusar de menores en complejos deportivos, a un anciano de 77 años que realizaba actos obscenos en plena vía pública ante la mirada de niños y a un joven de 21 años dedicado a reclutar adolescentes para vender droga en el municipio de Bello.

Lea también: ¿Qué van a hacer cuando salgan de once? Medellín orienta a estudiantes en Ferias Siguiente Nivel

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

El secretario de Seguridad y Convivencia de Medellín, Manuel Villa Mejía, celebró el resultado investigativo y advirtió que la fiscalía les imputará cargos severos que garantizan su reclusión en centros carcelarios.

El funcionario enfatizó que varias de estas ‘joyitas’ eran reincidentes y presentaban antecedentes penales por delitos similares, lo que permitió documentar un patrón sistemático de violencia.

Con estas capturas, la alcaldía envía un mensaje de cero impunidad en el Valle de Aburrá, reiterando que la persecución judicial contra los dinamizadores del abuso y la explotación en entornos educativos y familiares no va a dar el brazo a torcer.

Más noticias de Medellín