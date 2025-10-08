Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Una bombera resultó lesionada durante la atención de un incendio estructural en un edificio del barrio Los Colores, Medellín. Las causas aún son materia de investigación.

Incendio en edificio del barrio Los Colores deja una bombera lesionada

En la tarde de este miércoles 8 de octubre, un incendio se registró en un apartamento ubicado en un edificio del barrio Los Colores, en el occidente de Medellín.

Según los primeros reportes, las llamas se extendieron rápidamente por el piso alto del edificio, generando pánico entre los residentes, quienes alertaron a los organismos de socorro.

El Cuerpo Oficial de Bomberos de Medellín atendió la emergencia con varias unidades en el lugar. Durante las labores de control, una bombera resultó lesionada, por lo que fue atendida por personal de salud.

Las autoridades adelantan la investigación para determinar qué originó el fuego y evalúan los daños materiales ocasionados por el siniestro.

