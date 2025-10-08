Minuto30
    ¡1-0 en la primera parte! Colombia parcialmente clasificado a los cuartos de final del Mundial Sub-20 en Chile
    En el primer tiempo, Colombia Sub-20 le gana 1-0 a Sudáfrica. Canchimbo anota. El equipo no convence. Resumen del partido y claves del Mundial. Foto: Tomada de X @FIFAWorldCup / Créditos al autor
    Resumen: La Selección Colombia Sub-20 se fue al descanso ganando 1-0 a Sudáfrica en el Mundial Sub-20 de Chile con un gol de Joel Canchimbo al minuto 7, asistido por Óscar Perea. Sin embargo, su actuación fue irregular: aunque mostraron buen juego y potencia ofensiva al inicio, el equipo decayó notablemente después del gol, permitiendo que Sudáfrica tomara el control y generara varias oportunidades de empate, lo que mantiene la preocupación sobre el nivel de fútbol mostrado por los dirigidos por César Torres. Adicionalmente, el equipo sufrió la baja del central Simón García, quien se perderá el próximo partido ante España por acumulación de tarjetas.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    La Selección Colombia Sub-20 en la primera parte del partido contra Sudáfrica, gana 1-0, pero su fútbol sigue sin convencer.

    Solo durante los primeros minutos del partido, la ‘tricolor’ mostró potencia, buen fútbol y poderío.

    Los dirigidos por César Torres, que hasta esta instancia del campeonato no convence, se dejaba ver como una selección con mucha capacidad ofensiva.

    Jugó bien, paradójicamente hasta que llegó el gol. Al minuto 7, Joel Canchimbo marcó el único gol de la primera parte.

    La anotación llegó luego de una asistencia de Óscar Perea desde la banda izquierda, balón que no pudo ser rechazado y que aprovechó Canchimbo.

    Después de la anotación el equipo se cayó. Se acabó la presión alta, el balón lo tomó Sudáfrica y por suerte se fueron al camerino ganando, cuando Sudáfrica las tuvo para igualar o incluso empatar en el primer tiempo.

    La primera dura noticia que genera este partido, es que el central Simón García se pierde el partido ante España por acumulación de tarjetas amarillas.

    En la segunda parte se espera que los dirigidos por César Torres nuevamente recuperen el juego ofensivo para ampliar el marcador y sellar el paso a los cuartos de final del Mundial Sub-20 de Chile.

    • Author Signature
    Alejandro Rincón

    Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.

