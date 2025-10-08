La Selección Colombia Sub-20 en la primera parte del partido contra Sudáfrica, gana 1-0, pero su fútbol sigue sin convencer.

Solo durante los primeros minutos del partido, la ‘tricolor’ mostró potencia, buen fútbol y poderío.

Los dirigidos por César Torres, que hasta esta instancia del campeonato no convence, se dejaba ver como una selección con mucha capacidad ofensiva.

Jugó bien, paradójicamente hasta que llegó el gol. Al minuto 7, Joel Canchimbo marcó el único gol de la primera parte.

¡1-0 en la primera parte! Colombia parcialmente clasificado a los cuartos de final del Mundial Sub-20 en Chile

La anotación llegó luego de una asistencia de Óscar Perea desde la banda izquierda, balón que no pudo ser rechazado y que aprovechó Canchimbo.

Después de la anotación el equipo se cayó. Se acabó la presión alta, el balón lo tomó Sudáfrica y por suerte se fueron al camerino ganando, cuando Sudáfrica las tuvo para igualar o incluso empatar en el primer tiempo.

La primera dura noticia que genera este partido, es que el central Simón García se pierde el partido ante España por acumulación de tarjetas amarillas.

En la segunda parte se espera que los dirigidos por César Torres nuevamente recuperen el juego ofensivo para ampliar el marcador y sellar el paso a los cuartos de final del Mundial Sub-20 de Chile.

