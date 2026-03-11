Menú Últimas noticias
    Fiscalía acusa a expolicías de la Polfa por presuntas extorsiones a comerciantes en Medellín

    Publicado por: Melissa Noreña

    Foto de archivo.
    Resumen: Fiscalía acusó a cinco expolicías de la Polfa señalados de exigir dinero a comerciantes en Medellín para no incautarles mercancía.

    La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente ante un juez de conocimiento a cinco expatrulleros de la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa), señalados de presuntamente exigir dinero a comerciantes en Medellín para no incautarles mercancía que supuestamente era de contrabando.

    Los procesados fueron identificados como Jhon Dairo, Guillermo de Jesús, Yair, Wilham Eduardo y Yessica Marcela, quienes fueron acusados por el delito de concusión.

    De acuerdo con la investigación adelantada por la Fiscalía, los hechos habrían ocurrido entre el 23 de agosto de 2021 y el 30 de agosto de 2022, cuando los entonces uniformados habrían aprovechado su cargo para presionar a varios comerciantes y exigirles dinero.

    Según el ente acusador, los montos solicitados supuestamente iban desde los cuatro millones hasta los $40 millones de pesos, bajo la promesa de no realizar incautaciones de mercancía.

    Las denuncias indican que los implicados se presentaban en los establecimientos comerciales tanto uniformados como vestidos de civil, y habrían recibido el dinero en los baños de los negocios con el fin de evitar quedar registrados en cámaras de seguridad.

    Una de las acusadas está prófuga

    La Fiscalía General de la Nación informó que cuatro de los procesados se encuentran privados de la libertad mientras avanza el proceso judicial. Sin embargo, una de las señaladas, Yessica Marcela, permanece prófuga de la justicia.

    El caso ahora queda en manos de un juez de conocimiento que deberá definir el avance del proceso penal contra los exintegrantes de la Policía Fiscal y Aduanera, señalados de aprovechar su posición para obtener dinero de comerciantes en la ciudad.

