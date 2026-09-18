¡Arde Cali! 80 bomberos luchan contra incendio forestal en Altos de Normandía

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Resumen: 80 unidades de Bomberos Cali atienden un incendio de vegetación en Altos de Normandía. La emergencia fue reportada a las 2:15 p. m. y actualmente cuenta con máquinas de bomberos, carrotanque, ambulancia, máquina forestal y vehículo de logística.

Un incendio de vegetación mantiene en alerta a las autoridades de Cali durante la tarde de este viernes 18 de septiembre. La emergencia se registra en el sector Altos de Normandía, en la zona de Las Minas, donde el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cali desplegó un amplio operativo para controlar las llamas y evitar que el fuego continúe avanzando.

Según el reporte oficial, los Bomberos recibieron la alerta a las 2:15 de la tarde. Inicialmente, una máquina se desplazó hasta el lugar con cuatro unidades para verificar la situación. Sin embargo, debido a las condiciones de la emergencia, fue necesario aumentar el número de recursos destinados a la atención.

Actualmente, 80 unidades de Bomberos Cali trabajan en el sector. El operativo cuenta con cuatro máquinas de bomberos, un carrotanque, una ambulancia, una máquina forestal y un vehículo de logística.

Las unidades adelantan labores de control en las áreas afectadas y concentran sus esfuerzos en contener las llamas para evitar que el incendio se extienda hacia otros sectores.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas lesionadas ni han establecido el origen de la conflagración.

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La Alcaldía de Cali informó que el Sistema Distrital de Gestión del Riesgo permanece activo y coordina las acciones necesarias para atender la emergencia registrada en esta zona de la ciudad.

El incendio ocurre en medio de un panorama de varias emergencias por fuego de cobertura vegetal registradas recientemente en el Valle del Cauca. El jueves 17 de septiembre, otro incendio en el sector de Menga, al norte de Cali, dejó más de 70 hectáreas afectadas, de acuerdo con reportes citados en medios locales.

Además, en Yumbo, las autoridades reportaron incendios forestales durante ocho días que afectaron más de 587 hectáreas en zonas montañosas.

Las autoridades mantienen la atención sobre este tipo de emergencias debido a las condiciones de sequía y altas temperaturas que pueden favorecer la propagación del fuego en áreas de cobertura vegetal.

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