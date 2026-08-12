Resumen: El incendio en Abejorral continúa activo este miércoles y amenaza dos viviendas. Bomberos y autoridades trabajan para controlar las llamas en el cerro San Vicente.

¡Abejorral arde! Incendio lleva más de 18 horas y amenaza con llegar a viviendas

El incendio en Abejorral continúa activo este miércoles 12 de agosto y mantiene en alerta a habitantes de varias veredas de la zona rural, donde las llamas avanzan sobre el cerro San Vicente.

La emergencia se originó en el sector Alto Bonito y, según reportes de la comunidad, ya completa más de 18 horas de trabajo por parte de organismos de socorro y autoridades.

Habitantes de la vereda La Peña manifestaron su preocupación porque el fuego amenaza con acercarse a dos viviendas, por lo que solicitaron apoyo a las autoridades para evitar que las llamas alcancen las estructuras. La emergencia también genera inquietud entre comunidades de Naranjal y Canteras.

Durante la madrugada, las llamas permanecían visibles en la zona montañosa. Incluso, la magnitud del incendio en Abejorral pudo ser observada desde sectores del municipio de Támesis.

Las labores de control se han complicado por las condiciones del terreno, donde el movimiento y deslizamiento de algunas rocas representa un riesgo para bomberos, funcionarios de la Administración Municipal y habitantes. Además, los fuertes vientos registrados durante la noche aumentaron la intensidad del fuego.

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La Alcaldía de Abejorral, el Cuerpo de Bomberos y el Hospital San Juan de Dios activaron sus protocolos y trabajan de manera articulada. También llegaron unidades de los cuerpos de Bomberos de La Ceja y El Carmen de Viboral para reforzar la atención. Además, solicitando al DAGRAN apoyo con un helicóptero para acceder a los puntos de mayor dificultad.

El voraz incendio continúa bajo atención mientras se buscan recursos para contener su propagación y proteger a las familias cercanas.

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