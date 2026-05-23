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    Seis heridos dejó incendio, presuntamente provocado, en Itagüí

    Momentos de pánico se vivieron en Itagüí tras un incendio en un edificio. Las autoridades investigan si la emergencia fue provocada.

    Publicado por: Melissa Noreña

    Seis heridos dejó incendio, presuntamente provocado, en Itagüí

    Resumen: Un incendio estructural en un edificio de cinco pisos en Itagüí dejó seis personas heridas y dos capturadas. Un hombre se lanzó desde un quinto piso para escapar de las llamas.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Un incendio estructural registrado en la mañana de este sábado 23 de mayo dejó seis personas lesionadas y dos capturados en el barrio Santa María, en Itagüí. La emergencia ocurrió en un edificio de cinco pisos ubicado cerca del sector conocido como la Vía de la Moda.

    El hecho se presentó específicamente en la calle 52A con carrera 79 y obligó a la rápida intervención del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí y de la Dirección de Gestión del Riesgo del municipio, que lograron controlar las llamas y evitar una tragedia mayor.

    Durante la emergencia, uno de los habitantes del edificio tuvo que lanzarse desde un quinto piso para intentar escapar del incendio estructural.

    La escena generó momentos de angustia entre residentes y vecinos del sector, quienes alertaron a los organismos de socorro tras observar la gran cantidad de humo que salía de la edificación.

    Las autoridades confirmaron que seis personas resultaron lesionadas en medio de la conflagración. Hasta el momento no se ha entregado un balance oficial sobre la gravedad de las heridas ni sobre los centros asistenciales a los que fueron trasladados los afectados.

    Lea también: Tremendo choque de camiones paralizó la autopista Medellín-Bogotá en Rionegro

    Tras las primeras inspecciones y la recolección de testimonios en el lugar, las autoridades manejan como principal hipótesis que el incendio estructural habría sido provocado de manera intencional. Debido a esto, dos hombres fueron capturados por su presunta relación con los hechos.

    La emergencia obligó a cerrar temporalmente el paso en algunos sectores cercanos mientras los organismos de socorro realizaban las labores de control y verificación de riesgos dentro del edificio afectado.

    Las autoridades avanzan ahora en las investigaciones para esclarecer las circunstancias exactas en las que se originó el incendio y determinar la responsabilidad de los capturados en este hecho ocurrido en el sur del Valle de Aburrá.

    Hombre se lanzó de un quinto piso para escapar de incendio en Itagüí

    Foto sacada de redes sociales.

    Hombre se lanzó de un quinto piso para escapar de incendio en Itagüí

    Foto sacada de redes sociales.

    Hombre se lanzó de un quinto piso para escapar de incendio en Itagüí

    Foto sacada de redes sociales.

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