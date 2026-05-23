Tremendo choque de camiones paralizó la autopista Medellín-Bogotá en Rionegro

Resumen: Un choque entre dos camiones mantiene bloqueada la autopista Medellín-Bogotá en Rionegro y genera largas filas de vehículos en el Oriente antioqueño.

Durante varias horas, el paso en sentido hacia Bogotá estuvo restringido mientras las autoridades atendían la emergencia y realizaban labores para remover los vehículos involucrados.

Debido a la magnitud del choque y al tamaño de los camiones, se registraron extensas filas de carros particulares, buses y vehículos de carga que se movilizaban en la autopista Medellín-Bogotá en Rionegro.

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Al lugar llegaron organismos de tránsito, unidades de emergencia y grúas especializadas para controlar la situación y habilitar nuevamente la movilidad en la autopista Medellín-Bogotá. Las maniobras de retiro se extendieron durante buena parte de la mañana.

Mientras avanzaban los trabajos, la Policía de Tránsito recomendó a los conductores utilizar rutas alternas, especialmente por el centro de Rionegro, con el fin de evitar mayores retrasos.

Aunque las autoridades ya lograron restablecer el paso en la vía, el accidente generó importantes afectaciones en la movilidad durante varias horas y obligó a cientos de conductores a permanecer detenidos en medio del trancón.

Por ahora, las autoridades continúan adelantando las investigaciones para establecer las causas exactas del siniestro. Entre las hipótesis preliminares se analizan un posible exceso de velocidad y las condiciones húmedas de la carretera debido a las lluvias registradas en la zona.

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