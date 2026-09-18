¡Pánico en Enciso! Incendio en una vivienda generó alarma

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Resumen: Un incendio en Enciso consumió una vivienda y generó alarma en la comuna 8 de Medellín. Bomberos controlaron las llamas y no hubo personas lesionadas.

Un incendio en Enciso generó momentos de tensión luego de que una vivienda fuera afectada por las llamas y una extensa columna de humo pudiera ser observada desde diferentes sectores del Valle de Aburrá.

La emergencia se presentó en una zona residencial de la ladera oriental, donde el fuego avanzó rápidamente por el interior de la estructura. La situación causó preocupación entre los residentes de los inmuebles cercanos, debido a la posibilidad de que las llamas alcanzaran otras viviendas.

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Mientras llegaban los organismos de emergencia, algunos habitantes intentaron contener el fuego utilizando baldes con agua y mangueras domésticas.

Tras recibir el reporte, unidades del Cuerpo Oficial de Bomberos de Medellín se desplazaron hasta el sector. Las condiciones de las vías, caracterizadas por pendientes pronunciadas, representaron un reto para el ingreso y ubicación de las máquinas de atención.

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Los bomberos desplegaron líneas de agua para controlar la conflagración y realizaron labores de enfriamiento sobre las estructuras cercanas. Estas acciones permitieron evitar que el fuego se propagara hacia otros predios.

La Policía Metropolitana acompañó la atención de la emergencia, mientras se establecía un perímetro de seguridad y se facilitaba el trabajo de los organismos de socorro. Además, se realizó una evacuación preventiva de residentes cercanos durante las labores de control.

Una vez terminada la atención, se confirmó que no hubo personas lesionadas ni fallecidas. Personal especializado inició la evaluación del inmueble afectado para establecer la magnitud de los daños y determinar las posibles causas del incendio.

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