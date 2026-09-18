Guardia de TransMilenio murió tras brutal ataque con arma blanca

Resumen: Un guardia de TransMilenio murió tras ser atacado con arma blanca en la estación Terreros, en Soacha. Dos presuntos responsables fueron capturados.

Cristian, de 27 años, murió luego de ser atacado con arma blanca mientras cumplía labores como guardia de seguridad en la estación Terreros de TransMilenio, ubicada en Soacha, Cundinamarca. El hecho ocurrió durante la mañana de este viernes 18 de septiembre.

De acuerdo con la información preliminar, el guardia de TransMilenio intervino cuando una pareja habría intentado ingresar al sistema sin pagar el pasaje. El trabajador, que hacía parte del equipo encargado de prevenir la evasión, intentó impedir el ingreso irregular y se produjo una confrontación.

Durante el altercado, Cristian sufrió una herida con arma blanca. Sus compañeros lo auxiliaron y lo trasladaron hasta un centro asistencial ubicado frente a la estación, pero la gravedad de la lesión provocó su fallecimiento.

Varios trabajadores intentando ayudar al guardia de TransMilenio y sacándolo de la estación para buscar atención médica. Una testigo expresó su preocupación mientras los compañeros del joven trataban de mantenerlo con vida.

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La empresa de seguridad Top Guard Ltda., para la cual trabajaba el guardia, confirmó su muerte y destacó que el joven desempeñaba sus funciones como parte de su labor de seguridad. TransMilenio también lamentó el fallecimiento y expresó solidaridad con sus familiares y compañeros.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, rechazó lo ocurrido y confirmó que la Policía capturó a dos presuntos responsables. El mandatario aseguró que el Distrito apoyará a las autoridades para esclarecer el caso y avanzar en el proceso judicial.

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