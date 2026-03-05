Voraz incendio consumió vivienda en Soacha: segundo piso quedó en ruinas

Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Un fuerte incendio en Soacha consumió el segundo piso de una vivienda en Villa Mercedes. Bomberos controlaron la emergencia en un 85% y no se reportan heridos.

Un incendio en Soacha generó momentos de tensión durante la mañana de este jueves 5 de marzo en la comuna 4 Villa Mercedes, en Soacha, luego de que un fuerte fuego se desatara en el segundo piso de una vivienda cercana a una fábrica de muebles.

De acuerdo con información preliminar de las autoridades, el incendio en Soacha comenzó en una edificación ubicada en el sector de Altos de Cazucá.

Las llamas se extendieron rápidamente y el humo alertó a los habitantes del sector, quienes dieron aviso inmediato a los organismos de emergencia.

Al lugar acudieron unidades del Cuerpo de Bomberos junto con carrotanques de agua para controlar la conflagración y evitar que el fuego se propagara hacia otras viviendas cercanas.

En videos difundidos por testigos se observa la magnitud de las llamas y a varios vecinos colaborando con los socorristas para contener la emergencia.

Lea también: ¡Atención! Invima prohíbe 136 esmaltes semipermanentes en Colombia por riesgo de cáncer

Las autoridades informaron que el incendio logró ser controlado en cerca de un 85%, mientras continúan las labores para extinguir completamente los focos que aún permanecen activos.

Hasta el momento no se reportan personas heridas, aunque los equipos de emergencia siguen evaluando la situación en el lugar.

Las imágenes posteriores a la emergencia evidencian graves daños estructurales, especialmente en el segundo piso del inmueble, que terminó prácticamente reducido a escombros debido a la intensidad del fuego.

Por ahora se desconocen las causas exactas que originaron el incendio.

Las autoridades indicaron que en las próximas horas se entregará un informe oficial con los resultados de la inspección técnica que permitirá establecer qué provocó el siniestro y evaluar los daños totales en la vivienda afectada.

Más noticias de Colombia