¡Atención! Invima prohíbe 136 esmaltes semipermanentes en Colombia por riesgo de cáncer

Minuto30.com .- El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) lanzó una alerta contundente que sacude la industria de la belleza en Colombia y la región. Mediante la Resolución 2026007526, la entidad procedió a la cancelación inmediata de 136 Notificaciones Sanitarias Obligatorias (NSO) de diversos esmaltes semipermanentes, tras detectarse componentes químicos altamente peligrosos para la salud humana.

La medida, que responde a normativas de la Comunidad Andina (CAN), prohíbe no solo la venta, sino también el agotamiento de existencias. Es decir, desde el pasado 16 de febrero de 2026, estos productos deben salir de circulación de manera obligatoria en peluquerías, tiendas de belleza y hogares.

Los “enemigos silenciosos” en sus uñas: TPO y DMPT

La decisión técnica se fundamenta en la evidencia científica que vincula dos ingredientes específicos con riesgos graves para la salud:

Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide (TPO): Asociado a toxicidad para la reproducción y alta sensibilización cutánea.

N,N-dimetil-p-toluidine (DMPT): Sustancia vinculada a riesgos carcinogénicos (posibilidad de generar cáncer).

Estos químicos, comunes en algunos sistemas de curado por lámpara UV de esmaltes semipermanentes, han sido vetados en toda la subregión andina para proteger tanto a las clientas como a los profesionales de la belleza que manipulan estos productos diariamente.

Cumplimiento estricto: No hay “plazo de gracia”

A diferencia de otras normativas, el Invima fue enfático: no procede el agotamiento de existencias. El plazo de 60 días otorgado tras la Resolución 2548 de la CAN venció el pasado 15 de diciembre de 2025, por lo que cualquier establecimiento que comercialice estos 136 productos específicos se expone a severas sanciones sanitarias.

“La corresponsabilidad de fabricantes, importadores y distribuidores es fundamental para salvaguardar la salud pública”, señaló el Invima en su comunicado oficial.

¿Qué deben hacer los consumidores y profesionales?

Revisar etiquetas: Verifique si sus esmaltes contienen las siglas TPO o DMPT.

Consultar el listado: El Invima ha dispuesto en sus canales oficiales el listado detallado de las 136 marcas y referencias canceladas.

Denunciar: Si observa que estos productos siguen a la venta, puede reportarlo ante las autoridades de salud locales o directamente al Invima.