Buen Comienzo prioriza el bienestar de más de 2 mil agentes educativas que atienden a la niñez

La alcaldía de Medellín, a través de la estrategia Buen Comienzo, ha puesto en marcha una serie de jornadas de bienestar que beneficiarán a más de 2.000 agentes educativas que trabajan en la atención integral de la primera infancia en la ciudad.

La iniciativa busca priorizar el cuidado de quienes cuidan, promoviendo la salud mental, emocional y física del personal.

Las jornadas se desarrollarán durante el mes de noviembre y están dirigidas principalmente a los equipos que acompañan la implementación de Buen Comienzo 365 en las comunas Popular, Santa Cruz, Manrique, Villa Hermosa y los cinco corregimientos de Medellín.

La estrategia nace del reconocimiento de las realidades, necesidades e intereses de quienes trabajan diariamente en los territorios. El objetivo es contribuir a la construcción de entornos laborales saludables, protectores y motivadores para los equipos multidisciplinarios.

Los profesionales beneficiados con esta propuesta incluyen un amplio espectro de disciplinas: docentes, normalistas, educadores especiales, profesionales psicosociales, nutricionistas, auxiliares de nutrición, enfermeros, pedagogos, artistas y personal de servicios generales, entre otros.

Esta iniciativa de bienestar se suma a otras estrategias adoptadas previamente por la alcaldía, como el PreCongreso, el Congreso Internacional Buen Comienzo, y el Día de la Salud Mental, demostrando el compromiso constante con el desarrollo personal y profesional del capital humano que garantiza la atención a la primera infancia en Medellín.

