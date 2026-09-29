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    ¡Se prendió San Rafael! Incendio en una casa alarmó a vecinos en Bogotá

    Momentos de tensión en San Rafael por un incendio que sorprendió a vecinos y transeúntes.

    Publicado por: Melissa Noreña

    ¡Se prendió San Rafael! Incendio en una casa alarmó a vecinos en Bogotá

    Resumen: Un incendio en una casa del barrio San Rafael, en Puente Aranda, alarmó a vecinos este martes. Bomberos controlaron la emergencia sin personas lesionadas.

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    Momentos de tensión se vivieron durante la tarde de este martes 29 de septiembre en el barrio San Rafael, en la localidad de Puente Aranda, Bogotá, luego de que se registrara un incendio al interior de una vivienda.

    La emergencia ocurrió alrededor de las 3:00 p.m. y rápidamente llamó la atención de habitantes y personas que transitaban por el sector, quienes observaron las llamas y reportaron lo sucedido a través de redes sociales.

    Ante la situación, unidades del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá se desplazaron hasta el inmueble para atender la emergencia y verificar las condiciones del lugar. Una de las prioridades durante la intervención fue establecer que no hubiera personas atrapadas o dentro de la vivienda al momento del incendio.

    Los organismos de emergencia trabajaron para controlar las llamas y evitar que el fuego se extendiera a otras zonas de la estructura o a inmuebles cercanos.

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    De acuerdo con el reporte inicial, la conflagración fue controlada y no dejó personas lesionadas. El balance preliminar señala únicamente daños materiales en la vivienda afectada.

    La emergencia generó preocupación entre los residentes de San Rafael, especialmente por la intensidad que alcanzaron las llamas durante los primeros minutos. Las imágenes del incendio también comenzaron a circular en redes sociales mientras los bomberos adelantaban las labores correspondientes.

    Por ahora, la información conocida indica que el hecho fue atendido oportunamente por los organismos de emergencia. Las autoridades deberán establecer las circunstancias que originaron el incendio y determinar la magnitud de las pérdidas materiales ocasionadas por la conflagración.

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