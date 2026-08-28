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Resumen: Cuerpo de Bomberos atiende grave incendio estructural en tres bodegas de reciclaje en Bosa, al sur de Bogotá. La conflagración fue controlada.

¡Llamaradas fuera de control en Bosa! Voraz incendio consumió tres bodegas de reciclaje

Un voraz incendio estructural generado durante la jornada de este viernes 28 de agosto sembró la alarma entre los habitantes de la localidad de Bosa, en el sur de Bogotá.

La emergencia se desencadenó al interior de tres bodegas destinadas al almacenamiento y acopio de material reciclado, ubicadas exactamente en la intersección de la carrera 88I con calle 75 Sur.

El alto nivel de combustión de los elementos guardados en los predios provocó densas columnas de humo que fueron visibles desde distintos sectores del sur de la capital.

Frente a la gravedad del evento, cuadrillas del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, junto con equipos especializados de atención de emergencias y salvamento, hicieron presencia en la zona para cercar las llamas y evitar que las estructuras colindantes se vieran afectadas.

Hacia las 3:00 de la tarde, el organismo de socorro emitió un parte oficial informando que las labores de extinción permitieron dominar la conflagración en un 70%, aunque las maniobras de enfriamiento y remoción de escombros se extendieron durante horas para apagar la totalidad de los focos de calor.

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Hasta el momento, las autoridades no han reportado personas lesionadas ni víctimas mortales por causa del humo o las altas temperaturas en el sector.

Para determinar el origen exacto del incidente, la entidad solicitó la intervención inmediata del Grupo de Investigación de Incendios, unidad que evalúa las pruebas en el sitio para esclarecer si la emergencia obedeció a una falla eléctrica, un cortocircuito o factores humanos.

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