Resumen: La Gobernación del Valle del Cauca y las autoridades reafirman el compromiso de velar por la seguridad de todos los ciudadanos.

Gracias a los Corredores Seguros, en la vía Jamundí Cali autoridades interceptaron y neutralizaron amenazas con pentolita

Con la estrategia de Corredores Seguros que se mantiene en articulación entre la Gobernación del Valle y la Fuerza Pública, en la vía Jamundí-Cali se logró interceptar a un motociclista que transportaba cuatro barras de pentolita, y así neutralizar cualquier amenaza que pudiera presentarse.

Información ciudadana permitió la rápida reacción de las autoridades. “La ciudadanía informa de una situación sospechosa de un motociclista. Este motociclista es requerido, inmediatamente se hace la requisa, se identifica que él portaba cuatro barras de pentolita, a lo que inmediatamente se activa el protocolo con nuestras unidades de antiexplosivos e inmediatamente esta persona reducida y ya en estos momentos está en proceso de judicialización”, informó el secretario de Convivencia y Seguridad Ciudadana, Guillermo Londoño.

Las cuatro barras de pentolita no estaban listas para ser activadas, pero sí eran transportadas en el vehículo. “La información permite activar las capacidades de nuestra Policía Metropolitana que empieza el seguimiento y ubicación con la información que se había entregado, afortunadamente, teníamos la estrategia Corredores Seguros, sus unidades allí, listas para poder interceptar y lograr neutralizar cualquier amenaza que pudiera presentarse”, agregó.

Sigue al canal de WhatsApp de Cali Ciudad

La Gobernación del Valle del Cauca y las autoridades reafirman el compromiso de velar por la seguridad de todos los ciudadanos.