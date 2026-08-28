Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Viernes: 7 - 9 7 - 9
Pico y Placa Medellín Viernes: 7 - 9 7 - 9
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    Gracias a los Corredores Seguros, en la vía Jamundí Cali autoridades interceptaron y neutralizaron amenazas con pentolita

    Las cuatro barras de pentolita no estaban listas para ser activadas, pero sí eran transportadas en el vehículo

    Publicado por: SoloDuque

    dilian francisca, gobernadora del valle
    Gracias a los Corredores Seguros, en la vía Jamundí Cali autoridades interceptaron y neutralizaron amenazas con pentolita

    Resumen: La Gobernación del Valle del Cauca y las autoridades reafirman el compromiso de velar por la seguridad de todos los ciudadanos.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.
    Agrega Minuto30 como fuente preferida en Google Haz clic y recibe más noticias nuestras cuando consultes en Google. Agregar

    Con la estrategia de Corredores Seguros que se mantiene en articulación entre la Gobernación del Valle y la Fuerza Pública, en la vía Jamundí-Cali se logró interceptar a un motociclista que transportaba cuatro barras de pentolita, y así neutralizar cualquier amenaza que pudiera presentarse.

    Información ciudadana permitió la rápida reacción de las autoridades. “La ciudadanía informa de una situación sospechosa de un motociclista. Este motociclista es requerido, inmediatamente se hace la requisa, se identifica que él portaba cuatro barras de pentolita, a lo que inmediatamente se activa el protocolo con nuestras unidades de antiexplosivos e inmediatamente esta persona reducida y ya en estos momentos está en proceso de judicialización”, informó el secretario de Convivencia y Seguridad Ciudadana, Guillermo Londoño.

    Las cuatro barras de pentolita no estaban listas para ser activadas, pero sí eran transportadas en el vehículo. “La información permite activar las capacidades de nuestra Policía Metropolitana que empieza el seguimiento y ubicación con la información que se había entregado, afortunadamente, teníamos la estrategia Corredores Seguros, sus unidades allí, listas para poder interceptar y lograr neutralizar cualquier amenaza que pudiera presentarse”, agregó.

    Sigue al canal de WhatsApp de Cali Ciudad

    La Gobernación del Valle del Cauca y las autoridades reafirman el compromiso de velar por la seguridad de todos los ciudadanos.

    Sigue a Minuto30 en Google Recibe más noticias nuestras en Google Discover. Seguir
    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Fico Gutiérrez entrega avances sobre procesos contra la Alcaldía de Quintero por corrupción

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.