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Resumen: Un incendio de gran magnitud consumió una bodega de reciclaje en Fontibón este martes. El hecho dejó un severo colapso vial en la calle 13 con avenida Ciudad de Cali.

¡El cielo de Bogotá se tiñó de humo! Incendio en bodega de la calle 13 genera caos vehicular

Una emergencia de grandes proporciones sacudió la tranquilidad de la localidad de Fontibón durante las primeras horas de este martes 1 de septiembre. Un voraz incendio se reportó hacia las 4:00 de la mañana en la intersección de la calle 13 con avenida Ciudad de Cali.

El incidente tuvo su origen al interior de una edificación comercial dedicada, de forma preliminar, al reciclaje.

Las llamas alcanzaron varios metros de altura y la densa columna de humo fue perceptible desde diversos sectores de la ciudad.

El impacto del fuego provocó la falla estructural de una valla publicitaria de gran tamaño, la cual colapsó hacia la calzada e impactó directamente contra un camión tipo furgón que transitaba o permanecía parqueado cerca del lugar.

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Para atender el incendio, el Cuerpo Oficial de Bomberos desplegó un dispositivo integrado por cuatro máquinas extintoras. Hacia las 6:41 de la mañana, los uniformados informaron que la emergencia se encontraba controlada en un 98%, iniciando labores de enfriamiento y remoción de escombros para extinguir completamente los puntos calientes residuales.

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Las autoridades confirmaron que, afortunadamente, el evento no dejó personas lesionadas.

A pesar del control de la conflagración, la movilidad en el sector resultó gravemente afectada. La Secretaría de Movilidad indicó que la atención del evento generó un represamiento de buses, vehículos particulares y motocicletas, especialmente en el sentido sur-norte de la avenida Ciudad de Cali y sobre la avenida Centenario.

Ante la imposibilidad de avanzar en el transporte público o particular, decenas de transeúntes optaron por desplazarse a pie, mientras agentes civiles de tránsito y el grupo guía realizaban labores de regulación en la vía.

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