Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Miércoles: 0 - 2 0 - 2
Pico y Placa Medellín Miércoles: 0 - 2 0 - 2
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    Fotos

    ¡Celebración de talla mundial! A Puro Tango estrena ‘Latidos de Tango’ para conmemorar sus 25 años en Medellín

    La gala central de aniversario tendrá lugar el próximo jueves 10 de septiembre

    Publicado por: SoloDuque

    tango2
    Foto: Cortesía
    ¡Celebración de talla mundial! A Puro Tango estrena ‘Latidos de Tango’ para conmemorar sus 25 años en Medellín

    Resumen: La reconocida Corporación Cultural celebra un cuarto de siglo de trayectoria ininterrumpida con una coproducción internacional de gran formato que llega a la ciudad tras una exitosa gira por Europa.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.
    Agrega Minuto30 como fuente preferida en Google Haz clic y recibe más noticias nuestras cuando consultes en Google. Agregar

    Minuto30.com .- La ciudad que respira tango se prepara para vivir una de las galas culturales más importantes del año. La Corporación Cultural A Puro Tango está de celebración por sus 25 años de historia y, para conmemorarlo, presentará en su propia casa el gran estreno de «Latidos de Tango», un espectáculo que promete acelerar el pulso de los asistentes.

    Tras haber cautivado al público internacional durante el A Puro Tango Tour 2026 en Europa, la compañía eligió a Medellín para el debut nacional de esta coproducción de gran formato.

    Noche estelar en el Teatro Universidad de Medellín

    La gala central de aniversario tendrá lugar el próximo jueves 10 de septiembre a las 8:00 p.m. en el imponente Teatro Universidad de Medellín.

    El escenario vibrará con más de 25 artistas en escena, un despliegue artístico que incluye el talento musical del Marco Blandón Sexteto, las imponentes voces de David Gutiérrez, Marcelo Tommasi y Carmen Úsuga, y la destreza de más de 7 parejas de baile que revivirán los momentos más icónicos en la historia de la compañía.

    Un legado que posiciona a Medellín en el mundo

    Durante dos décadas y media, A Puro Tango no solo ha sido un motor de formación y creación artística, sino que ha sido fundamental para consolidar a Medellín como una de las grandes capitales mundiales del género y el epicentro indiscutible del tango en Latinoamérica.

    Este esfuerzo se ve reflejado en un palmarés que llena de orgullo a Colombia:

    • Tres veces campeones mundiales de tango (en la modalidad de grupos coreográficos profesionales).

    • Galardonados con la Orden al Mérito Don Juan del Corral en Grado Oro (2022).

    • Múltiples reconocimientos otorgados por el Ministerio de Cultura.

    • Más de 65 giras nacionales e internacionales llevando su arte a los escenarios más prestigiosos del planeta.

    «Han sido 25 años de sueños, escenarios y una inmensa pasión. Queremos celebrar con Medellín, la ciudad que nos vio nacer, crecer y que ha sido escenario y cómplice de nuestra historia», expresó con emoción Sebastián Avendaño, fundador de la corporación.

    Programación de aniversario (6 al 12 de septiembre)

    La celebración de este cuarto de siglo va mucho más allá de una sola noche. La corporación ha diseñado una agenda especial de una semana completa, cargada de arte, milongas, música en vivo y clases magistrales para toda la ciudadanía:

    • Domingo 6 de septiembre (4:00 p.m.): Apertura oficial de la exposición fotográfica «A Puro Tango, 25 años de historia» y gran Milonga de apertura con la presentación del Marco Blandón Cuartet.

    • Miércoles 9 de septiembre (9:30 p.m.): Velada íntima denominada «Ellas Cantan Canto», engalanada por el grupo Úsuga Larroquet.

    • Viernes 11 de septiembre (8:30 p.m.): Noches de Tango VIP, un evento que recreará la magia de los bares notables de Buenos Aires con la participación de Estefanía Arias y David Mira.

    • Sábado 12 de septiembre: Jornada de cierre que incluye el conversatorio «El tango: Medellín, Buenos Aires y otros amores» a cargo de Edis Villa, culminando con la gran Milonga de Clausura.

    Sigue a Minuto30 en Google Recibe más noticias nuestras en Google Discover. Seguir
    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Fico Gutiérrez entrega avances sobre procesos contra la Alcaldía de Quintero por corrupción

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.