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Resumen: La reconocida Corporación Cultural celebra un cuarto de siglo de trayectoria ininterrumpida con una coproducción internacional de gran formato que llega a la ciudad tras una exitosa gira por Europa.

¡Celebración de talla mundial! A Puro Tango estrena ‘Latidos de Tango’ para conmemorar sus 25 años en Medellín

Minuto30.com .- La ciudad que respira tango se prepara para vivir una de las galas culturales más importantes del año. La Corporación Cultural A Puro Tango está de celebración por sus 25 años de historia y, para conmemorarlo, presentará en su propia casa el gran estreno de «Latidos de Tango», un espectáculo que promete acelerar el pulso de los asistentes.

Tras haber cautivado al público internacional durante el A Puro Tango Tour 2026 en Europa, la compañía eligió a Medellín para el debut nacional de esta coproducción de gran formato.

Noche estelar en el Teatro Universidad de Medellín

La gala central de aniversario tendrá lugar el próximo jueves 10 de septiembre a las 8:00 p.m. en el imponente Teatro Universidad de Medellín.

El escenario vibrará con más de 25 artistas en escena, un despliegue artístico que incluye el talento musical del Marco Blandón Sexteto, las imponentes voces de David Gutiérrez, Marcelo Tommasi y Carmen Úsuga, y la destreza de más de 7 parejas de baile que revivirán los momentos más icónicos en la historia de la compañía.

Un legado que posiciona a Medellín en el mundo

Durante dos décadas y media, A Puro Tango no solo ha sido un motor de formación y creación artística, sino que ha sido fundamental para consolidar a Medellín como una de las grandes capitales mundiales del género y el epicentro indiscutible del tango en Latinoamérica.

Este esfuerzo se ve reflejado en un palmarés que llena de orgullo a Colombia:

Tres veces campeones mundiales de tango (en la modalidad de grupos coreográficos profesionales).

Galardonados con la Orden al Mérito Don Juan del Corral en Grado Oro (2022).

Múltiples reconocimientos otorgados por el Ministerio de Cultura.

Más de 65 giras nacionales e internacionales llevando su arte a los escenarios más prestigiosos del planeta.

«Han sido 25 años de sueños, escenarios y una inmensa pasión. Queremos celebrar con Medellín, la ciudad que nos vio nacer, crecer y que ha sido escenario y cómplice de nuestra historia», expresó con emoción Sebastián Avendaño, fundador de la corporación.

Programación de aniversario (6 al 12 de septiembre)

La celebración de este cuarto de siglo va mucho más allá de una sola noche. La corporación ha diseñado una agenda especial de una semana completa, cargada de arte, milongas, música en vivo y clases magistrales para toda la ciudadanía: