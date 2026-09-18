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    Incendio en Belén Rincón fue controlado por Bomberos de Medellín

    Un incendio en Belén Rincón generó alarma este viernes cerca de la Loma de los Bernal y el cerro de las Tres Cruces.

    Publicado por: Melissa Noreña

    Incendio en Belén Rincón fue controlado por Bomberos de Medellín
    Foto sacada de redes sociales.
    Incendio en Belén Rincón fue controlado por Bomberos de Medellín

    Resumen: Un incendio en Belén Rincón, Medellín, fue controlado por Bomberos tras afectar una zona de cobertura vegetal. No hubo heridos ni viviendas afectadas.

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    Un incendio en Belén Rincón generó alarma durante la mañana de este viernes 18 de septiembre en Medellín. La emergencia se registró en una zona de cobertura vegetal ubicada cerca de la Loma de los Bernal, el cerro de las Tres Cruces y el sector residencial de Los Bernal.

    El reporte inicial señala que las llamas comenzaron aproximadamente a las 6:15 a.m., en un área verde cercana al sector del Euro de Los Bernal. Debido a la proximidad con zonas habitadas, el incendio en Belén Rincón requirió la atención de organismos de emergencia.

    Dos tripulaciones del Cuerpo Oficial de Bomberos de Medellín se desplazaron hasta el sitio para controlar la conflagración. Las labores permitieron contener el fuego aproximadamente a las 7:00 a.m., evitando que avanzara hacia otros sectores.

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    De acuerdo con el reporte preliminar, no se registraron personas lesionadas ni viviendas afectadas por el incendio en Belén Rincón. Las autoridades tampoco han establecido hasta el momento qué originó la emergencia.

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    Las causas permanecen bajo investigación y todavía no se ha determinado si el fuego estuvo relacionado con una acción accidental, una quema o una intervención deliberada.

    Las condiciones de temperatura, humedad de la vegetación, radiación solar y velocidad del viento pueden favorecer la propagación de las llamas, por lo que las autoridades mantienen el llamado a evitar quemas y reportar oportunamente cualquier emergencia.

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