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    Incendio por cilindro de gas en Andes, Antioquia, deja un hombre gravemente herido

    Bomberos lograron controlar un incendio originado por un cilindro de gas en Andes. Las autoridades investigan los hechos.

    Publicado por: Melissa Noreña

    Incendio por cilindro de gas en Andes, Antioquia, deja un hombre gravemente herido
    Foto de archivo.
    Incendio por cilindro de gas en Andes, Antioquia, deja un hombre gravemente herido

    Resumen: Incendio por cilindro de gas en Andes, Antioquia, deja un hombre gravemente herido. Autoridades investigan lo ocurrido.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Un incendio registrado en la noche del pasado martes 14 de abril generó alarma en el municipio de Andes, Antioquia, luego de que una emergencia estructural obligara la rápida intervención de los organismos de socorro en un sector residencial.

    El hecho ocurrió en una zona del barrio Brisas del San Juan, donde unidades del Cuerpo de Bomberos de Andes acudieron tras recibir el llamado de alerta. La atención fue asumida por un grupo de socorristas que llegó con equipo especializado y un vehículo de apoyo para controlar la situación.

    Al inspeccionar el lugar, los bomberos identificaron que el origen del incendio estaba en un cilindro de gas que se encontraba en llamas.

    La intervención oportuna permitió contener el fuego antes de que se extendiera a otras viviendas cercanas, evitando así mayores afectaciones en la zona.

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    Durante las labores de atención, fue encontrado un hombre con una lesión de gravedad en la cabeza. De acuerdo con los primeros reportes, presentaba un trauma severo que habría sido causado por un objeto contundente, aunque las circunstancias en las que ocurrió el hecho aún no han sido esclarecidas por las autoridades.

    El herido recibió atención inicial en el sitio por parte de personal de emergencia y posteriormente fue trasladado a un centro asistencial, donde permanece bajo observación médica debido a la complejidad de su estado de salud.

    Hasta el momento, las autoridades no han determinado si la lesión del hombre está directamente relacionada con el origen del incendio o si corresponde a un hecho independiente ocurrido en medio de la emergencia.

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