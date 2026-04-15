Resumen: Un médico urólogo fue capturado en Medellín tras múltiples denuncias de más de 50 mujeres que lo señalan por presuntos abusos durante consultas. Los casos, que se habrían acumulado durante años, fueron visibilizados a través de testimonios y medios como El Colombiano y el pódcast Vos Podés, lo que impulsó la recolección de denuncias formales. El profesional quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación mientras avanza el proceso judicial.

Capturan en Medellín a urólogo señalado de abusar de más de 50 mujeres durante las consultas

La captura de Alberto Posada, un médico especialista en urología en Medellín abrió un nuevo capítulo en un caso que durante años circuló entre testimonios aislados y denuncias que no habían logrado avanzar de forma contundente. Esta vez, el proceso tomó fuerza tras la acumulación de más de 50 señalamientos de mujeres que aseguran haber sido víctimas de conductas inapropiadas durante consultas médicas.

De consultas médicas a denuncias reiteradas

Los relatos coinciden en un mismo patrón: pacientes que acudían por motivos urológicos o afecciones relacionadas eran sometidas a procedimientos que, según sus testimonios, no correspondían con la especialidad ni con la razón de la consulta.

Uno de los testimonios, conocido a través de El Colombiano, describe cómo una consulta que inició con normalidad terminó generando cuestionamientos con el tiempo:

“Muchas de las víctimas llegamos donde él por recomendación de algún familiar, por lo general hombres, quienes lo distinguían y consultaban por su profesionalismo, pues era reconocido. A mi novio le realizó unos procedimientos y todo normal. Justo por esa época a mí me encontraron una bacteria en la orina. Aprovechando que ya mi novio había consultado, yo también decido hacerlo con este mismo médico”.

La misma denunciante relató lo ocurrido durante la atención:

“Este hombre me hacía desvestir para revisarme. Luego, procedía a palparme los senos, según él, para descartar cáncer de mama. También me hizo algunos tactos vaginales, y pues en ese momento, ante su supuesto profesionalismo y conocimiento, uno lo ve como normal”.

Con el paso del tiempo, situaciones similares comenzaron a repetirse en distintos testimonios, lo que permitió identificar una posible conducta reiterada.

Un caso que se acumuló durante años

Los primeros señalamientos contra el especialista se remontan a inicios de los años 2000. A pesar de ello, el caso no tuvo avances significativos durante largo tiempo y solo recientemente cobró visibilidad tras nuevas denuncias públicas.

Parte de esa visibilización también se dio en espacios digitales y testimoniales como el pódcast Vos Podés, donde varias mujeres compartieron sus experiencias, contribuyendo a que el caso tomara mayor relevancia pública y motivara a otras posibles víctimas a hablar.

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Captura y proceso judicial en curso

La detención se llevó a cabo este miércoles 15 de abril y el médico quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación, entidad encargada de adelantar las audiencias preliminares y definir las medidas judiciales correspondientes.

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El proceso contempla la legalización de la captura y la posible solicitud de una medida de aseguramiento mientras avanzan las investigaciones. Las autoridades buscan establecer la dimensión real de los hechos y determinar si existen más víctimas que aún no han presentado denuncia.

Antecedentes y respuestas institucionales

El especialista ejercía desde hace más de dos décadas y prestaba sus servicios en centros médicos de la ciudad. Sin embargo, según versiones difundidas por medios locales, su vínculo con algunas instituciones era de carácter independiente.

En el pasado, el caso había derivado en una sanción disciplinaria de suspensión temporal por seis meses. No obstante, esa medida no logró frenar las denuncias ni impedir que continuara ejerciendo su profesión.

Por su parte, entidades locales habían recibido reportes relacionados con este caso a través de canales institucionales de atención, lo que evidencia que las alertas existían, aunque no derivaron en acciones judiciales inmediatas.

Un proceso que apenas comienza

Aunque la captura representa un avance importante, el caso se encuentra en una etapa inicial dentro del proceso penal. Las diligencias en curso serán clave para esclarecer los hechos, establecer responsabilidades y determinar el alcance de las denuncias.

Mientras tanto, el expediente sigue creciendo con testimonios que, durante años, permanecieron en silencio y que ahora buscan ser escuchados dentro de la justicia.