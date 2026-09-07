Resumen: Un ataque en la vía Panamericana dejó un soldado muerto y dos heridos tras la activación de explosivos en Puerto Remolino, entre Cauca y Nariño.

¡Tragedia en la vía Panamericana! Explosión contra tropas dejó un soldado muerto y dos heridos

Un ataque en la vía Panamericana dejó un soldado muerto y otros dos uniformados heridos durante la mañana de este lunes 7 de septiembre, en el sector de Puerto Remolino, cerca de los límites entre Cauca y Nariño. La explosión se produjo mientras tropas del Ejército adelantaban labores de seguridad en este corredor vial.

De acuerdo con la información preliminar, los militares se encontraban verificando un cilindro abandonado a un costado de la carretera cuando se activó un dispositivo explosivo improvisado. La detonación habría generado un campo minado en el sector y afectó a los uniformados que realizaban la inspección.

El Ejército confirmó que tres de sus soldados resultaron afectados inicialmente. Aunque los enfermeros de combate brindaron atención inmediata y se activó el protocolo de evacuación, posteriormente se confirmó el fallecimiento del soldado profesional José Manuel López Villada.

Los otros dos militares fueron trasladados a un centro asistencial cercano, donde reciben atención médica. La institución también informó que dispuso un equipo interdisciplinario para acompañar a los familiares del uniformado fallecido.

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El ataque en la vía Panamericana habría sido dirigido contra las unidades militares que desarrollaban labores de seguridad en uno de los principales corredores de conexión entre el suroccidente del país.

De manera preliminar, las autoridades atribuyen la instalación de los explosivos a integrantes del frente Franco Benavides de las disidencias de las Farc, estructura que tendría presencia en esta zona.

El episodio ocurre un día después de otros ataques contra integrantes de la Fuerza Pública en Cauca, entre ellos hostigamientos registrados en Cajibío e Inzá y acciones contra tropas en El Patía.

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