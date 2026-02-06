¡Los pillaron en el peaje! Hallan 1.400 paquetes de marihuana creepy en la vía Bogotá–Villavicencio

Resumen: La Policía incautó 1.400 kilos de marihuana tipo creepy en la vía Bogotá–Villavicencio. Dos capturados y tres vehículos inmovilizados en el sector de Pipiral.

La Policía Nacional logró la incautación de 1.400 kilogramos de marihuana tipo “creepy” en el corredor vial que conecta a Bogotá con Villavicencio.

La acción se desarrolló este viernes 6 de febrero en el sector de Pipiral (kilómetro 72), donde uniformados de la Seccional de Tránsito interceptaron una caravana sospechosa. Tras una revisión exhaustiva, descubrieron que el cargamento utilizaba una sofisticada modalidad de ocultamiento dentro de canastillas plásticas para burlar los controles de las autoridades.

De acuerdo con el reporte oficial, el estupefaciente provenía de Miranda, Cauca, y tenía como destino final el municipio de Puerto Gaitán, en el Meta.

Durante el procedimiento, no solo se decomisó la droga, sino que también inmovilizaron tres vehículos: un camión tipo turbo, una camioneta y un automóvil particular, los cuales servían para custodiar el cargamento. La pericia de los agentes permitió identificar el ocultamiento a pesar de que los delincuentes intentaron mimetizar los paquetes entre otros productos de transporte cotidiano.

Lea también: Pidió un transporte por aplicación y terminó secuestrado en el baúl del carro en Bogotá

El coronel Jair Parra, director de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, destacó que este resultado es fruto del fortalecimiento de los puestos de control en ejes estratégicos. “Nuestros uniformados están capacitados para detectar las modalidades de ocultamiento que utilizan las organizaciones criminales para financiar sus economías ilegales”, señaló el oficial, subrayando que en el operativo también fueron capturadas dos personas en flagrancia y se incautaron cuatro teléfonos celulares que serán clave para rastrear a los dueños del cargamento.

Los dos capturados, junto con la tonelada y media de marihuana, fueron puestos a disposición de una Fiscalía Especializada en Villavicencio.

Con este golpe, se estima que se evitó la comercialización de miles de dosis en el mercado local y se afectó directamente el flujo de caja de las disidencias que operan en el suroccidente del país.

Más noticias de Colombia