Incautan potente cargamento de Indugel y ANFO tras capturar a cabecilla del Clan del Golfo

Resumen: En una operación conjunta del Ejército Nacional y la Policía en los límites de El Bagre y Segovia, Antioquia, fue capturado un presunto cabecilla del Clan del Golfo, conocido como ‘Starlink’ o ‘Panda’. Durante el operativo se incautó un depósito con explosivos, incluyendo Indugel, ANFO, detonadores y munición, y se judicializó a otro presunto integrante del grupo criminal, debilitando así las capacidades de las subestructuras Uldar Cardona Rueda y Manuel Alexánder Ariza.

En una operación coordinada entre el Ejército Nacional y la Policía, las fuerzas de seguridad desplegaron recientemente una ofensiva significativa contra el grupo armado organizado (GAO) Clan del Golfo, afectando directamente a las subestructuras Uldar Cardona Rueda y Manuel Alexánder Ariza.

La acción se llevó a cabo en los límites entre los municipios de El Bagre y Segovia, donde las labores de inteligencia y reconocimiento permitieron localizar un depósito ilegal de material explosivo y capturar a un presunto integrante de esta organización delictiva.

El capturado, conocido con los alias ‘Starlink’ o ‘Panda’, pertenecía a la Subestructura Uldar Cardona Rueda y era buscado mediante orden judicial por fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

Durante el operativo, también se registró la entrega voluntaria de un hombre vinculado al Clan del Golfo y se descubrió un depósito con material bélico. Allí fueron hallados ocho detonadores eléctricos, diez barras de explosivo tipo indugel, un kilo de ANFO, cuatro proveedores calibre 5.59 milímetros y un chaleco multipropósito. Este hallazgo permitió la judicialización de un presunto integrante de la Subestructura Manuel Alexánder Ariza que se encontraba en el lugar.

Según informaron las autoridades, estas acciones representan un golpe importante a las capacidades de este grupo criminal en la región, disminuyendo riesgos para la población civil y evitando posibles ataques a miembros de la Fuerza Pública y activos estratégicos del país.

El Ejército Nacional aseguró que continuará con operaciones sostenidas en el departamento de Antioquia, con el objetivo de debilitar a los grupos armados organizados, enfrentar factores de inestabilidad y fortalecer la seguridad de las comunidades locales.

Con esta ofensiva, las autoridades buscan consolidar un entorno más seguro en zonas históricamente afectadas por la presencia del Clan del Golfo, protegiendo a los ciudadanos y fortaleciendo la legalidad en la región.