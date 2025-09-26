Capturados tres sujetos con una Mini Uzi en Engativá

Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

En el marco de la estrategia «Bogotá Camina Segura», la Policía Metropolitana de Bogotá logró la captura de tres ciudadanos por el delito de tráfico, fabricación o porte de armas de fuego en la localidad de Engativá.

Los hechos se presentaron en el barrio Unir, mientras uniformados adelantaban labores de patrullaje. La teniente coronel Paula Güiza, comandante de la Estación de Engativá, detalló que los oficiales observaron a varias personas salir de manera sospechosa de una vivienda. Al notar la presencia policial, los sujetos emprendieron la huida.

Tras el operativo, las autoridades lograron detener a los tres individuos y les incautaron tres armas de fuego. Entre el armamento decomisado, se resalta una Mini Uzi modificada.

Los capturados y las armas incautadas fueron inmediatamente puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

Las autoridades invitaron a la ciudadanía a continuar denunciando cualquier hecho delictivo a través de la Línea de Emergencias 123 para seguir fortaleciendo la seguridad en la ciudad.

