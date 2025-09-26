Resumen: La modelo venezolana Angie Miller fue capturada en México por presunta participación en el doble asesinato de los músicos colombianos B King y DJ Regio Clown. La detención se dio tras ser reportada como desaparecida.

No estaba desaparecida, sino detenida: Angie Miller capturado por asesinato de B King y DJ Regio Clown en México

El misterio que rodea el brutal asesinato de los músicos colombianos Bayron Sánchez (B King) y Jorge Herrera (DJ Regio Clown) en México dio un giro. La modelo venezolana Angélica Yetsey, conocida como Angie Miller, quien había sido reportada inicialmente como desaparecida, fue capturada por su presunta participación en el doble homicidio.

La Fiscalía General de México confirmó la detención de la influencer en el municipio de Tlalnepantla de Baz, cerca al Estado de México.

El hecho contradice los reportes iniciales de su desaparición, pues el registro nacional de detenciones indica que la mujer está bajo arresto desde el 23 de septiembre.

Lea también: Ascienden a siete las víctimas halladas en La Escombrera; cuatro cuerpos ya han sido identificados

Angie Miller, quien era pareja sentimental de B King y apareció en varias publicaciones promocionando sus presentaciones, era la última persona en haber compartido con los artistas, por lo que deberá testificar sobre todo lo relacionado con el caso.

B King y DJ Regio Clown desaparecieron el 16 de septiembre tras ser contactados por un hombre identificado como Christopher, alias «El Comandante», con el pretexto de una reunión de negocios.

Días después, sus cuerpos fueron hallados desmembrados y dentro de bolsas blancas en el municipio de Cocotitlán, con signos de tortura y un mensaje que apuntaba a una presunta venganza de estructuras criminales.

Antes de su captura, Angie Miller había publicado mensajes en redes sociales lamentando la muerte de B King, con quien tenía «muchos proyectos en puerta».

Más noticias de Antioquia