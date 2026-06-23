Resumen: La incautación de droga en Medellín en lo que va del 2026, una cifra que ya supera todo lo decomisado durante 2025.

Incautaciones de droga en el primer semestre de 2026 ya superan todo el 2025 en Medellín

El secretario de Seguridad y Convivencia, Manuel Villa Mejía, aseguró en rueda de prensa que la ofensiva contra el tráfico de estupefacientes mantiene una tendencia creciente y que, antes de finalizar el primer semestre del año, ya se había superado el total de incautaciones registradas durante todo 2025.

“Ya son casi 14 toneladas de droga las que han sido incautadas”, señaló el funcionario, al advertir que la cifra corresponde a un corte parcial, lo que indica que los operativos continúan.

Por su parte, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, destacó en ‘X’ que en lo corrido de 2026 han sido capturadas 3.417 personas por delitos relacionados con la fabricación, tráfico o porte de estupefacientes.

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Uno de los operativos más recientes dejó la captura en flagrancia de varias personas vinculadas al tráfico de estupefacientes. En esta acción se incautaron 1.755 kilogramos de marihuana, avaluados en cerca de $2.000 millones de pesos, según las autoridades.

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De acuerdo con la alcaldía este golpe afectó directamente la estructura logística y financiera del Grupo Delincuencial Común Organizado (GDCO) Barrio Antioquia, una de las redes criminales identificadas en el tráfico de drogas en la ciudad.

Las autoridades señalaron que estos resultados de las incautaciones de droga hacen parte de una estrategia sostenida de control territorial, inteligencia e intervención operativa, con la que se busca afectar las rentas ilegales y reducir la circulación de estupefacientes en la ciudad.

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