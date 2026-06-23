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    ¡Adopta a Canela! Una compañera llena de amor que busca un hogar

    Canela es muy amorosa y convive con niños y otras mascotas: no tienes excusa para no amarla

    Publicado por: SoloDuque

    canela busca hogar
    ¡Adopta a Canela! Una compañera llena de amor que busca un hogar

    Resumen: Canela no solo busca un techo, busca un corazón donde quedarse. Si estás listo para recibir un amor incondicional y cambiar una vida, ¡dale la oportunidad a esta pequeña!

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    Minuto30.com .- Si estás buscando un nuevo miembro para tu familia que llene tus días de alegría, ternura y colitas felices, Canela es la perrita ideal para ti. Esta hermosa peludita está lista para encontrar a su familia para siempre.

    Aquí te contamos todo sobre ella:

    Edad: Tiene apenas 1 añito (¡está en su mejor etapa!).

    Tamaño: Mediano-pequeño, el tamaño perfecto tanto para casa como para apartamento.

    Personalidad: Es extremadamente cariñosa y juguetona. Le encanta dar amor y recibir mimos.

    Sociabilidad: Es muy amigable con los niños y se lleva de maravilla con otras mascotas, así que se adaptará perfectamente a tu hogar.

    Salud al día: Para tu total tranquilidad, Canela ya se entrega esterilizada y completamente vacunada. ¡Solo está esperando que vayas por ella!

    ¿Quieres darle la oportunidad de su vida?

    Canela no solo busca un techo, busca un corazón donde quedarse. Si estás listo para recibir un amor incondicional y cambiar una vida, ¡dale la oportunidad a esta pequeña! 🐶❤️ y comunpicate al 304 5988105

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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