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    Incautan más de 250 kilos de cocaína ocultos en furgón en vías de La Guajira

    En La Guajira, autoridades incautaron 259 kilos de cocaína que eran transportados en un furgón con un sistema de ocultamiento.

    Publicado por: Melissa Noreña

    Incautan más de 250 kilos de cocaína ocultos en furgón en vías de La Guajira
    Foto de cortesía.
    Incautan más de 250 kilos de cocaína ocultos en furgón en vías de La Guajira

    Resumen: Policía incautó 259 kilos de cocaína ocultos en un furgón en La Guajira; conductor fue capturado.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Un operativo de control en carreteras permitió a la Policía Nacional de Colombia incautar 259 kilogramos de clorhidrato de cocaína que eran transportados en un vehículo tipo furgón en el departamento de La Guajira.

    Un grupo de Tránsito y Transporte realizó la inspección de un automotor que cubría la ruta entre Bucaramanga y Riohacha. Durante la verificación, los agentes detectaron irregularidades en la estructura del vehículo.

    Según las autoridades, el estupefaciente estaba escondido en un compartimiento acondicionado bajo la modalidad de “doble techo”, un sistema utilizado para evadir los controles en carretera. Tras la revisión, se logró el hallazgo e incautación de la sustancia ilícita.

    El conductor fue capturado y, junto con el vehículo y la droga, quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación para avanzar en el proceso de judicialización.

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    De acuerdo con estimaciones oficiales, este golpe afecta las finanzas de las organizaciones criminales en más de $1.683 millones de pesos y evita la distribución de cerca de 259.000 dosis en el mercado ilegal.

    Las autoridades señalaron que este corredor vial es utilizado frecuentemente por redes del narcotráfico para movilizar estupefacientes hacia destinos internacionales, por lo que se intensificarán los controles en la zona.

    La Policía anunció que continuará con operativos en diferentes ejes viales del país para frenar el tráfico de drogas y fortalecer la seguridad en las carreteras.

    Incautan más de 250 kilos de cocaína ocultos en furgón en vías de La Guajira

    Foto de cortesía.

    Incautan más de 250 kilos de cocaína ocultos en furgón en vías de La Guajira

    Foto de cortesía.

    Incautan más de 250 kilos de cocaína ocultos en furgón en vías de La Guajira

    Foto de cortesía.

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    Foto de cortesía.

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