Rescatan dos perros maltratados en Popular 2 y anuncian acciones legales

Un nuevo caso de presunto maltrato animal generó rechazo en Medellín, luego de que se conociera la situación de dos perros en el barrio Popular 2, sector El Hueco. La denuncia, difundida a través de redes sociales, alertó sobre agresiones contra los animales y señaló a dos hombres como presuntos responsables.

Según la información conocida, los caninos habrían sido víctimas de constantes maltratos. El caso generó indignación entre la comunidad, que pidió la intervención urgente de las autoridades.

Tras la denuncia, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, confirmó que se activaron los protocolos de atención. De manera inmediata, unidades de la Policía realizaron el rescate de los animales, incluyendo el que aparecía en los videos y un perro de raza cocker spaniel.

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Los caninos fueron trasladados al centro de bienestar animal La Perla, donde reciben valoración veterinaria para verificar su estado de salud y garantizar su recuperación. Paralelamente, el caso fue puesto en conocimiento de la Fiscalía, que adelanta las investigaciones correspondientes para determinar responsabilidades.

Desde la alcaldía reiteraron que este tipo de conductas no serán toleradas en la ciudad y que se aplicarán las sanciones contempladas en la ley contra quienes incurran en maltrato animal.

El caso continúa en seguimiento por parte de las autoridades, mientras crece el llamado ciudadano a denunciar cualquier hecho que atente contra la integridad de los animales.

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