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    ¡Intentó escapar y terminó volcado! Cayó con más de media tonelada de marihuana en el Valle del Cauca

    Intentó evadir un puesto de control y terminó volcado. La Policía incautó 581 kilos de marihuana en el Valle del Cauca.

    Publicado por: Melissa Noreña

    ¡Intentó escapar y terminó volcado! Cayó con más de media tonelada de marihuana en el Valle del Cauca

    Resumen: La Policía incautó 581 kilos de marihuana avaluados en más de $457 millones tras una persecución en una vía del Valle del Cauca.

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    Un hombre fue capturado por la Policía Nacional luego de que intentara evadir un puesto de control y terminara volcado en una vía del Valle del Cauca. Durante la inspección del vehículo, las autoridades encontraron 581 kilogramos de marihuana, cuyo valor comercial fue estimado en más de $457 millones.

    El procedimiento fue adelantado por uniformados de la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional en la vía Mediacanoa–La Virginia, en jurisdicción del municipio de Bolívar. Según el reporte oficial, los policías realizaron la señal de pare al conductor de un vehículo, pero este habría ignorado la orden y emprendió la huida.

    Ante la maniobra evasiva, los uniformados iniciaron un seguimiento controlado. Metros más adelante, en el kilómetro 72+400, el automotor perdió el control y terminó volcado. El conductor resultó ileso y fue detenido por las autoridades.

    Durante la revisión del vehículo fueron encontrados varios paquetes rectangulares de diferentes tamaños, envueltos en papel vinipel negro, que contenían una sustancia con características similares a la marihuana. El cargamento fue incautado y dejado a disposición de las autoridades competentes para los análisis correspondientes.

    Lea también: Corte Suprema y Medellín analizan acciones contra explotación sexual infantil

    De acuerdo con las primeras investigaciones, el vehículo habría recorrido la ruta Corinto–Medellín. El capturado fue puesto a disposición de la Fiscalía Especializada 54 de Puerto Asís para responder por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

    La Policía informó además que el detenido registra antecedentes por el delito de hurto calificado, ocurrido en Marinilla, Antioquia, en el año 2021.

    Con esta incautación, las autoridades reiteraron que continuarán fortaleciendo los operativos en los principales corredores viales del país para combatir el transporte de estupefacientes y garantizar la seguridad en las carreteras.

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