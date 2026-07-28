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    Corte Suprema y Medellín analizan acciones contra explotación sexual infantil

    Federico Gutiérrez aseguró que la lucha contra la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes es una prioridad en Medellín.

    Publicado por: Melissa Noreña

    Corte Suprema y Medellín analizan acciones contra explotación sexual infantil

    Resumen: Federico Gutiérrez aseguró que la explotación sexual infantil es una prioridad en Medellín y pidió revisar las penas contra estos delitos.

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    El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, aseguró que la lucha contra la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes es una de las principales prioridades de su administración y pidió abrir una discusión nacional sobre las sanciones que reciben quienes cometen este tipo de delitos.

    A través de su cuenta de ‘X’, el mandatario paisa señaló que recibió en Medellín a la Corte Suprema de Justicia para dialogar sobre una problemática que calificó como “uno de los delitos más dolorosos y crueles que existen”.

    “Proteger a nuestros niños es una tarea de todos”, indicó Gutiérrez, quien destacó el trabajo conjunto que adelantan la Alcaldía, la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y agencias internacionales de investigación criminal para perseguir a los responsables.

    Además, el alcalde afirmó que su objetivo es “eliminar o erradicar” la explotación sexual de menores y aseguró que este fenómeno no es exclusivo de Medellín, sino una problemática mundial. Sin embargo, resaltó que la ciudad ha fortalecido la articulación con autoridades nacionales e internacionales para combatir a quienes buscan afectar a niños y niñas.

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    Gutiérrez mencionó el trabajo realizado con entidades de Estados Unidos como el FBI, U.S. Marshals, HSI (Homeland Security Investigations) y el Departamento de Justicia, además de Interpol y la Policía Nacional. Según indicó, esta cooperación ha permitido obtener 12 condenas contra ciudadanos estadounidenses que habrían viajado a Medellín para cometer delitos sexuales contra menores, incluyendo dos condenas a cadena perpetua en Estados Unidos.

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    El alcalde también destacó la participación de la Corte Suprema de Justicia en estas conversaciones y aseguró que ha planteado la necesidad de revisar el manejo judicial de estos casos en Colombia.

    “En mi concepto son penas muy bajas si es que en algunos casos llegan a la cárcel”, afirmó Gutiérrez, al insistir en que el país debe analizar la forma en que se sancionan los delitos de abuso contra niños, niñas y adolescentes.

    Finalmente, reiteró que Medellín continuará fortaleciendo las acciones de prevención, investigación y judicialización para enfrentar la explotación sexual infantil y proteger a los menores de edad.

    Corte Suprema y Medellín analizan acciones contra explotación sexual infantil

    Foto de cortesía.

    Corte Suprema y Medellín analizan acciones contra explotación sexual infantil

    Foto de cortesía.

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    Foto de cortesía.

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