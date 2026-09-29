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Resumen: Autoridades incautaron cerca de 2,5 toneladas de marihuana que tendrían como destino Medellín y que, según la investigación, estarían relacionadas con Los Triana.

¡No llegó a Medellín! Incautan 2,5 toneladas de marihuana que iban para ‘Los Triana’

El procedimiento fue desarrollado con participación de la Alcaldía de Medellín, la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y el Ejército Nacional. Durante la acción fue capturada una persona en flagrancia, señalada del delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. También fue incautada una camioneta que estaría relacionada con el transporte de la sustancia.

De acuerdo con la información entregada por las autoridades, el cargamento habría sido adquirido por el grupo delincuencial organizado Los Triana a una estructura armada identificada como GAOR Dagoberto Ramos Ortiz, en el departamento del Cauca.

La investigación señala que posteriormente la marihuana sería trasladada hasta Medellín para ingresar al mercado ilegal y ser distribuida en diferentes sectores de la ciudad y el Valle de Aburrá.

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Con la incautación se evitó, según las autoridades, que más de un millón de dosis de marihuana llegaran a las calles. El procedimiento representa una afectación a la cadena de abastecimiento de la estructura señalada y a su capacidad para distribuir estupefacientes.

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Las autoridades también estimaron que el cargamento representaba cerca de $1.500 millones en rentas criminales. Ese sería el valor del impacto económico ocasionado a Los Triana con la operación.

La persona capturada, junto con la sustancia y el vehículo incautado, quedó a disposición de las autoridades competentes para el desarrollo del proceso judicial correspondiente.

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