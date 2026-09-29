Resumen: Mientras el equipo operativo trabaja para regularizar las frecuencias y normalizar por completo el flujo de los trenes

¡Avise que llega tarde! Retrasos y alta congestión en el Metro de Medellín tras evacuación de un tren en Parque Berrío

Minuto30.com .- Usuarios del Metro de Medellín reportaron fuertes alteraciones en la movilidad y tiempos de espera durante la mañana de este martes, debido a un incidente técnico que obligó a detener temporalmente un tren y generó represamientos masivos en varias estaciones de la línea A.

De acuerdo con la información oficial del sistema y los múltiples reportes ciudadanos, el panorama de la contingencia se resume así:

La novedad técnica: Hacia las 6:36 a.m., se registró un problema en una de las puertas de un tren que operaba en la estación Parque Berrío. La situación obligó al personal a evacuar por completo los vagones para someter la unidad a una revisión técnica inmediata.

Colapso en el sistema: El atraso en las frecuencias de los trenes provocó una masiva aglomeración de personas, especialmente en la estación de transferencia San Antonio. Los viajeros informan que «hay un gentío miedoso» y señalaron que el personal del Metro se vio obligado a controlar el ingreso a las plataformas, permitiendo el acceso solo «por tandas».

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Derechos del usuario y alternativas: Ante las demoras que han forzado a muchos ciudadanos a abandonar las estaciones para buscar transporte en taxi, se recuerda que el Metro de Medellín está en la obligación legal de entregar una constancia o excusa por el retraso para que los empleados puedan presentarla en sus lugares de trabajo.

Mientras el equipo operativo trabaja para regularizar las frecuencias y normalizar por completo el flujo de los trenes, se recomienda a los viajeros mantener la calma, buscar rutas alternas si tienen urgencia y avisar con tiempo a sus lugares de destino sobre las inevitables demoras en sus trayectos.