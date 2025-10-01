Resumen: Policía Nacional incautó 1.6 toneladas de marihuana en Caquetá. La droga iba hacia Brasil y un ciudadano fue capturado en el operativo.

¡Cayó cargamento millonario! Policía incauta más de mil paquetes de marihuana en una vía del Caquetá

En un operativo adelantado por la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, fue incautada una carga de marihuana que alcanzaba las 1.6 toneladas, en la vía que conecta a Suaza con Florencia, a la altura de la vereda Las Doradas Altas, en Caquetá.

Durante el procedimiento también fue capturado un ciudadano que conducía el vehículo en el que se transportaba el estupefaciente.

La droga estaba oculta en un camión bajo la modalidad de caleta, con un doble fondo en la carrocería que escondía 1.600 paquetes listos para ser comercializados.

De acuerdo con la investigación, el cargamento tenía como destino la zona rural de Cartagena del Chairá. Desde allí sería movilizado por vía fluvial hacia Brasil.

Las autoridades indicaron que el detenido, quien no registra antecedentes judiciales, habría sido utilizado por un grupo armado para movilizar el alijo. En el procedimiento también fue decomisado un teléfono celular que servirá como material probatorio.

La brigadier general Susana Blanco Romero, directora de la Policía de Tránsito y Transporte, aseguró que este decomiso golpea directamente las finanzas del narcotráfico.

Según la oficial, la marihuana incautada tendría un valor cercano a los 1.500 millones de pesos en Colombia y superaría los 4.5 millones de dólares en el mercado internacional.

