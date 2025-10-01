Resumen: Nuevo doble homicidio en Andes, Antioquia: Hombres armados del Clan del Golfo asesinaron a un menor de 17 y un joven de 19 años en la vereda El Palmar. La violencia escala en el Suroeste antioqueño.

Clan del Golfo habría asesinado a un menor y a un joven en zona rural de Andes

Se registró un nuevo doble homicidio en el municipio de Andes, dejando a un menor de edad entre las víctimas fatales.

El hecho se reportó en la vereda El Palmar del corregimiento San José, en la finca Los Leones, y se suma a una racha de crímenes que tienen en alerta a la comunidad y a las autoridades.

Según el reporte oficial, hombres armados vestidos de negro y presuntamente identificados como integrantes del Clan del Golfo llegaron al lugar e intimidaron a los trabajadores. Asesinaron con arma de fuego a Juan Pablo, de 19 años, en el sitio.

Posteriormente, se llevaron a Juan José, de 17 años, a quien también le dispararon posteriormente, confirmando el doble homicidio.

Las autoridades manejan la hipótesis de que el crimen estaría relacionado con un posible ajuste de cuentas en un territorio en disputa, donde delinquen estructuras como la subestructura Edwin Román Velásquez Valle del Clan del Golfo y el Grupo Delincuencial Organizado La Terraza.

Este ataque incrementa drásticamente las cifras de violencia en el municipio. Con este nuevo caso, Andes alcanza las 51 muertes violentas en lo que va del año.

