Incautan joyas valoradas en $400 millones en el aeropuerto El Dorado en Bogotá

En una operación de rutina en el Aeropuerto Internacional El Dorado, la Policía Nacional incautó joyas valoradas en aproximadamente $400 millones de pesos y capturó a dos personas, en lo que podría ser un caso de lavado de activos.

Los hechos se registraron durante la inspección de equipaje a dos pasajeros que se preparaban para abordar un vuelo con destino a Bucaramanga.

Durante el control, las autoridades descubrieron numerosas joyas, incluyendo cadenas, anillos, pulseras y aretes, que se encontraban ocultas en las maletas.

Los dos pasajeros no pudieron justificar la procedencia legal de las piezas, por lo que fueron capturados de inmediato. Según el teniente coronel Nelson Torres, comandante de la estación de Policía Aeropuerto, el material incautado corresponde a cerca de mil gramos de oro.

La operación, que se enmarca en la estrategia contra el multicrimen, fue un trabajo articulado entre la Policía Metropolitana de Bogotá, la Unidad Interagencial de Seguridad de Estados Unidos (HSI) y el Grupo de Lavado de Activos de la DIJIN.

Las autoridades señalan que este tipo de delitos financieros afectan directamente la economía y están vinculados a redes de comercio ilegal.

El caso ya fue entregado a la Fiscalía General de la Nación, que será la responsable de definir la situación judicial de los implicados y continuar con la investigación.

