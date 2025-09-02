En un movimiento audaz y con el objetivo de encender la pasión de sus seguidores, el club de fútbol Seattle Sounders implementó una estrategia poco convencional antes de la final de la Leagues Cup contra el Inter Miami.

La idea del equipo que terminó quedándose con el título, era que no se vieran camisetas del crack mundial, Lionel Messi.

En un evento que se desarrolló en las instalaciones del equipo, el club ofreció a sus aficionados la oportunidad de intercambiar, de forma totalmente gratuita, cualquier camiseta de la superestrella argentina, Lionel Messi, por una oficial del Seattle Sounders.

La iniciativa, que se ha vuelto viral, busca reforzar la lealtad de sus hinchas y desviar la atención del llamado «efecto Messi».

La singular campaña atrajo a un gran número de personas, con una afluencia estimada de más de 100 seguidores que se presentaron con camisetas de la leyenda del fútbol.

El video muestra la emoción de los fans, quienes pacientemente hacían fila para participar en el intercambio, dejando atrás el icónico número 10 de Messi a cambio de los colores distintivos de su equipo.

Este gesto fue recibido con entusiasmo, generando un ambiente de camaradería y un sentido de pertenencia aún más fuerte entre la hinchada del Sounders.

¿Usted lo haría? ¡Trueque histórico! El Seattle Sounders cambia camisetas de Messi por las suyas

El plan maestro del club no es solo un truco publicitario; es una jugada estratégica para unificar a la afición de cara a un partido que se prevé como el más importante de la temporada.

Al reemplazar las camisetas de Messi, que simbolizan a un rival y una amenaza, con las del Seattle Sounders, el equipo buscaba crear una marea verde en las gradas, fortaleciendo el espíritu de equipo y el apoyo incondicional que caracteriza a sus seguidores.

Este acto del Seattle Sounders resaltó un fenómeno cada vez más común en el fútbol moderno, donde la lealtad a un club a menudo compite con la idolatría a jugadores individuales.

Sin embargo, al fomentar este tipo de iniciativas, el equipo está enviando un mensaje claro: la fidelidad a la camiseta del club está por encima de cualquier otra.

Los aficionados se sienten vistos y valorados, y el intercambio de camisetas se convierte en un ritual de compromiso.

Con el pitido inicial de la final a la vuelta de la esquina, el Seattle Sounders demostró que su enfoque iba más allá del terreno de juego.

Al final, el Seattle Sounders se quedó con el título tras derrotar al Inter Miami, el equipo de Messi, 3-0.

WE ARE LEAGUES CUP CHAMPIONS! pic.twitter.com/yIk5frTso6 — Seattle Sounders FC (@SoundersFC) September 1, 2025

Más noticias de Deporte