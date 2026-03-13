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Resumen: Autoridades incautaron 767 kilos de estaño en el aeropuerto El Dorado de Bogotá. El mineral presuntamente iba a ser enviado a China.

Incautan 767 kilos de estaño en aeropuerto de Bogotá: iban a enviarlos a China

En medio de un operativo de control a carga aérea, las autoridades lograron la incautación de estaño que presuntamente iba a ser enviado al exterior desde Bogotá.

El procedimiento fue adelantado por uniformados adscritos a la Policía Nacional, específicamente de la Estación de Policía Aeropuerto.

De acuerdo con el reporte oficial, unidades policiales del departamento de Vichada alertaron sobre la salida de un vuelo de carga desde el Aeropuerto Germán Olano, el cual tenía como destino la capital del país y presuntamente sería enviado posteriormente hacia China.

Tras la alerta, las autoridades activaron los protocolos de verificación en el Aeropuerto Internacional El Dorado, donde se realizó la inspección del cargamento al momento de la llegada del avión.

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Según explicó la coronel Carolina Ibagué, durante la revisión se detectó una bolsa plástica cuyo peso generó sospechas entre los uniformados, por lo que se procedió a una inspección detallada.

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Dentro del paquete fueron encontrados 50 lingotes de estaño, con un peso aproximado de 767 kilogramos.

El estaño incautado tendría un valor superior a $140 millones de pesos, según las estimaciones preliminares de las autoridades.

Las autoridades ahora adelantan las investigaciones correspondientes para determinar la procedencia del mineral y establecer si el envío cumplía con los requisitos legales para su exportación o si se trataba de un intento de tráfico irregular de recursos minerales.

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