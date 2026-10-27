Resumen: El Ejército incautó seis radios base, tres portátiles y tres escáner, además de baterías, accesorios para antenas y documentos, en la vereda Casa Verde de Carepa. Según la institución, los equipos pertenecerían a la subestructura Carlos Vásquez Castaño del Clan del Golfo y servían para comunicarse en el Urabá antioqueño.

Radios, escáneres y papeles: así le cortaron la línea al Clan del Golfo en una vereda de Carepa

Tropas del Ejército Nacional incautaron equipos de comunicación que, según información oficial, pertenecerían a la subestructura Carlos Vásquez Castaño del Clan del Golfo, durante una operación en la vereda Casa Verde, zona rural del municipio de Carepa, en el Urabá antioqueño.

El procedimiento se conoció este martes 27 de octubre y deja en manos de las autoridades un material que, de acuerdo con el reporte militar, serviría para la comunicación entre integrantes de esta estructura armada en el Urabá.

¿Qué fue lo que encontraron los soldados?

De acuerdo con el reporte militar, en el lugar fueron incautados seis radios base, tres radios portátiles y tres radios escáner.

También se encontraron baterías, accesorios para antenas y otros equipos de comunicación.

Pero no solo había aparatos. Entre lo hallado también aparecieron documentos relacionados con actividades de inteligencia y con el régimen disciplinario de la organización ilegal, según informó el Ejército.

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¿Quiénes participaron en el operativo?

En el procedimiento participaron soldados del Batallón de Infantería N.° 47 General Francisco de Paula Vélez, adscrito a la Brigada 17, con apoyo del Batallón de Fuerzas Especiales N.° 7 y en coordinación con la Policía Nacional.

La Brigada 17 tiene jurisdicción en esta zona del Urabá. Su comandante, el coronel Diego Alberto León Grimaldos, fue quien se refirió hace pocos días a la captura de alias ‘Eliécer’ en Carepa, un caso contra la misma subestructura.

¿Para qué usaría el Clan del Golfo estos equipos?

Según el Ejército, el material sería utilizado para mantener las comunicaciones entre integrantes de esta estructura armada en la subregión de Urabá.

La institución señaló que el procedimiento busca afectar las capacidades de coordinación y mando de sus integrantes.

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¿Qué se sabe de la subestructura Carlos Vásquez Castaño?

Es la misma estructura a la que las autoridades le atribuyen otros golpes recientes en Carepa y en el Urabá antioqueño.

En la vereda El Silencio, también en Carepa, fue capturado alias ‘Eliécer’, señalado como cabecilla de una comisión de esta subestructura. Tenía orden de captura vigente por concierto para delinquir agravado y homicidio agravado.

Según la inteligencia militar, ‘Eliécer’ coordinaría cobros extorsivos contra ganaderos, transportadores y comerciantes de Carepa, Apartadó y Chigorodó. Las autoridades también lo señalan de una presunta participación en los homicidios de las esposas de un soldado profesional y de un subintendente de la Policía, ocurridos en 2021. La investigación deberá establecer su responsabilidad.

En esa operación se incautaron cuatro celulares, más de $6 millones en efectivo, un dispositivo de internet satelital tipo Starlink, municiones de distintos calibres, panfletos alusivos al Ejército Gaitanista de Colombia y una motocicleta. Según el Ejército, el dispositivo satelital sería usado por la organización para mantener comunicaciones encriptadas y operar en zonas rurales con escasa conectividad.

¿Qué más ha encontrado el Ejército en la región?

Por esos mismos días, tropas del Batallón de Ingenieros N.° 17 General Carlos Bejarano Muñoz, adscrito a la Brigada 17, localizaron 16 cilindros en la Troncal de Urabá, en el sector de Valleci, en Dabeiba.

Las autoridades investigan si esos elementos iban a ser usados por la subestructura Carlos Vásquez Castaño para fabricar artefactos explosivos improvisados y medios de lanzamiento.

Según la Séptima División, estas acciones hacen parte de la ofensiva que adelanta dentro del Plan de Campaña Ayacucho Plus, con la que busca debilitar las capacidades armadas, logísticas y organizativas del Clan del Golfo en el Urabá antioqueño.

Con lo incautado en la vereda Casa Verde, el Ejército suma una nueva acción contra las comunicaciones de esta estructura en el Urabá antioqueño. Las autoridades indicaron que continuarán las operaciones contra el Clan del Golfo.