Descubren 370 kilos de cocaína ocultos en un camión rumbo a Bogotá

Resumen: La Policía incautó 370 kilos de cocaína ocultos en un camión en la vía Girardot-Bogotá. Un hombre fue capturado y el vehículo quedó a disposición de la Fiscalía.

La Policía Nacional asestó un nuevo golpe al narcotráfico tras la incautación de 370 kilogramos de clorhidrato de cocaína que eran transportados de manera oculta en un vehículo de carga que se dirigía hacia Bogotá.

El operativo se desarrolló en la vía Girardot-Bogotá, a la altura del peaje de Chinauta, en jurisdicción del municipio de Fusagasugá, Cundinamarca.

La acción fue ejecutada por uniformados de la Seccional de Tránsito y Transporte durante labores de registro y control sobre uno de los principales corredores viales del país.

Según informó la Policía, durante la inspección a un camión los uniformados detectaron un sistema de ocultamiento instalado en el tanque del automotor. En ese compartimiento eran transportados los 370 kilos del estupefaciente, que pretendían ingresar a la capital del país.

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Como resultado del procedimiento fue capturado en flagrancia el conductor del vehículo, quien deberá responder por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Además, el automotor utilizado para el transporte de la sustancia fue inmovilizado.

El capturado, la cocaína incautada y el vehículo fueron puestos a disposición de la Fiscalía Especializada contra el Narcotráfico, entidad que continuará con el proceso judicial para determinar el origen y destino final de la sustancia ilegal.

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