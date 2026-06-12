Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Viernes: 2 - 8 2 - 8
Pico y Placa Medellín Viernes: 2 - 8 2 - 8
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    Apagón mundial de Meta dejó a millones de personas sin WhatsApp, Facebook e Instagram

    La mañana de este viernes arrancó con un inesperado apagón de Meta. Las tres aplicaciones más usadas dejaron de funcionar.

    Publicado por: Melissa Noreña

    Apagón mundial de Meta dejó a millones de personas sin WhatsApp, Facebook e Instagram
    Foto de archivo
    Apagón mundial de Meta dejó a millones de personas sin WhatsApp, Facebook e Instagram

    Resumen: Un sorpresivo apagón digital afectó los servicios globales de Meta este viernes, 12 de junio. Las plataformas de Facebook, Instagram y WhatsApp sufrieron caídas masivas en Colombia, Europa y Estados Unidos.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Durante la mañana de este viernes, 12 de junio, se reportó un inesperado apagón que interrumpió el funcionamiento de las principales redes sociales a nivel global. Millones de ciudadanos quedaron incomunicados de manera repentina tras confirmarse la pérdida total de los servicios en las plataformas pertenecientes al conglomerado Meta.

    De acuerdo con el portal especializado Downdetector, el reporte de intermitencias experimentó un crecimiento exponencial en cuestión de minutos, confirmando que varios de los dominios principales de la firma tecnológica se encontraban completamente fuera de línea.

    Lea también: Medellín fue elegida para un blindaje internacional contra infractores de velocidad

    En el caso de la red social Facebook, las principales quejas de los internautas se concentraron en la imposibilidad absoluta para acceder a los perfiles y las fallas críticas para actualizar la sección de inicio.

    Paralelamente, en la aplicación Instagram, los errores más recurrentes estuvieron ligados a la carga de contenidos multimedia y a las restricciones en la sección de mensajería interna.

    Las fallas de Meta se extendió con fuerza a la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp, donde la ciudadanía denunció el bloqueo en el envío y recepción de textos, así como la caída total del servicio de conectividad a través de la interfaz para computadores de escritorio.

    Aunque el soporte corporativo aún no ha emitido una hora estimada para el restablecimiento completo de las plataformas, se espera que la falla comience a solucionarse de manera progresiva.

    Más noticias de Entretenimiento


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Medellín está el Obra – Unidad Deportiva de Belén

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.