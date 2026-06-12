Resumen: Un sorpresivo apagón digital afectó los servicios globales de Meta este viernes, 12 de junio. Las plataformas de Facebook, Instagram y WhatsApp sufrieron caídas masivas en Colombia, Europa y Estados Unidos.

Apagón mundial de Meta dejó a millones de personas sin WhatsApp, Facebook e Instagram

Durante la mañana de este viernes, 12 de junio, se reportó un inesperado apagón que interrumpió el funcionamiento de las principales redes sociales a nivel global. Millones de ciudadanos quedaron incomunicados de manera repentina tras confirmarse la pérdida total de los servicios en las plataformas pertenecientes al conglomerado Meta.

De acuerdo con el portal especializado Downdetector, el reporte de intermitencias experimentó un crecimiento exponencial en cuestión de minutos, confirmando que varios de los dominios principales de la firma tecnológica se encontraban completamente fuera de línea.

Lea también: Medellín fue elegida para un blindaje internacional contra infractores de velocidad

En el caso de la red social Facebook, las principales quejas de los internautas se concentraron en la imposibilidad absoluta para acceder a los perfiles y las fallas críticas para actualizar la sección de inicio.

Paralelamente, en la aplicación Instagram, los errores más recurrentes estuvieron ligados a la carga de contenidos multimedia y a las restricciones en la sección de mensajería interna.

Las fallas de Meta se extendió con fuerza a la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp, donde la ciudadanía denunció el bloqueo en el envío y recepción de textos, así como la caída total del servicio de conectividad a través de la interfaz para computadores de escritorio.

Aunque el soporte corporativo aún no ha emitido una hora estimada para el restablecimiento completo de las plataformas, se espera que la falla comience a solucionarse de manera progresiva.

Más noticias de Entretenimiento