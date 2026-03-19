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Resumen: Incautan 87 kilos de cocaína en un furgón con caleta en El Cerrito, Valle del Cauca.

¡Iban camuflados en doble fondo! Cae con 87 kilos de cocaína en carretera del Valle del Cauca

Un nuevo golpe contra el narcotráfico permitió la incautación de cargamento de cocaína en el Valle del Cauca, en medio de un operativo adelantado por la Policía Nacional en un corredor vial estratégico.

El procedimiento se realizó en la vía Andalucía – Cerritos, a la altura del kilómetro 37, en jurisdicción del municipio de El Cerrito, donde fue capturada una persona por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Según las autoridades, durante labores de control fue interceptado un vehículo tipo furgón que cubría la ruta entre El Bordo (Cauca) y Manizales (Caldas).

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Al inspeccionar el automotor, los uniformados hallaron una caleta tipo doble piso, en la que estaban ocultos 87 paquetes rectangulares envueltos en cinta café, con una sustancia que, por sus características, correspondería a clorhidrato de cocaína.

El cargamento, que suma cerca de 87 kilogramos de cocaína en el Valle del Cauca, fue incautado junto con un teléfono celular y el vehículo utilizado para el transporte.

El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía Especializada contra el Narcotráfico, donde deberá responder por los delitos imputados.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier actividad sospechosa y así continuar cerrando el paso a este tipo de delitos en los corredores viales.

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